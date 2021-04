Ligue des champions : le Real Madrid domine Liverpool, City in extremis face à Dortmund

Le Real Madrid a remporté la première manche du choc contre Liverpool en s'imposant 3-1, grâce notamment à un doublé de Vinicius, en quart aller de la Ligue des champions, mardi au stade Alfredo Di Stefano. Lors de ces retrouvailles entre les finalistes de l'édition 2018, remportée par les Madrilènes, l'équipe de Zinédine Zidane a ouvert le score par Vinicius (27e), puis doublé la mise par Asensio (36e) après une erreur d'Alexander-Arnold.

Manchester City marque le but de la victoire à la 90e minute face à Dortmund

La défense du Real, privée de sa charnière habituelle Varane-Ramos, a concédé un but de Salah au retour des vestiaires (51e). Mais Vinicius a donné de l'air aux Merengues en inscrivant un deuxième but personnel (65e).

Dans l'autre match de la soirée dans cette compétition, Manchester City a pris in extremis l'ascendant 2-1 sur le Borussia Dortmund. Phil Foden a rendu de justesse l'avantage à l'équipe de Pep Guardiola (90e) qui avait déjà ouvert le score grâce à son capitaine Kevin De Bruyne (19e). Mais le but inscrit entre-temps par Marco Reus sur un service d'Erling Haaland (84e) préserve les chances allemandes en vue du match retour dans un peu plus d'une semaine dans la Ruhr (le 14 avril).