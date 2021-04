EN DIRECT - Ligue des champions : le PSG toujours devant City

EN DIRECT

Après le Barça et le Bayern Munich, le PSG se frotte à un autre grand nom du foot européen. Les Parisiens affrontent le Manchester City de Pep Guardiola, large leader de Premier League, mercredi soir en demi-finales aller de la Ligue des champions. Au Parc des Princes, les hommes de Mauricio Pochettino devront contenir l'impressionnante armada des Citizens, sans doute la meilleure équipe actuelle en Europe. Mais les Parisiens, qui ont réalisé l'exploit d'éliminer en quarts de finale le tenant du titre, le Bayern, ont les armes pour obtenir un bon résultat avant le match retour, dans une semaine à l'Etihad Stadium. Il faudra au moins ça pour s'ouvrir la voie vers une deuxième finale de Ligue des champions de suite, après celle perdue l'an dernier. Suivez la rencontre en direct.

>> PSG - Manchester City est à suivre en direct et intégralité sur Europe 1 pour une édition spéciale de 20h à 23h30

PSG - Manchester City : 1 - 0

But : Di Maria (15e)

Le point à la 46e : c'est reparti entre le PSG et City, avec aucun changement à la pause.

Le point à la mi-temps : le PSG vire en tête à la pause et c'est logique ! Les Parisiens ont ouvert le score grâce à une tête de Marquinhos, après un corner de Di Maria (15e). Le PSG réalise une superbe première période et domine City dans tous les domaines. Les Citizens sont étouffés et n'ont eu aucune grosse occasion, hormis une frappe de Foden avant la pause. Le PSG fait même jeu égal dans la possession (47-53 pour City), pourtant le point fort des Anglais.

Le point à la 45e : ouh la perte de balle presque coupable de Bakker ! Bakker fait une mauvaise passe dans l'axe qui profite à Mahrez. Il décale pour Foden, seul à dix mètres face à Navas, mais le tir puissant du jeune Anglais est directement sur le gardien parisien (42e). Avertissement sans frais pour le PSG.

Le point à la 40e : Paris continue sa démonstration de force. Les Parisiens réalisent vraiment une grande première période et dominent City dans tous les compartiments. Le tir de Bakker, bien décalé dans la surface par Mbappé, est contré par le pied de Stones (34e). A noter le sauvetage acrobatique impressionnant de Paredes sur une action chaude dans la surface parisienne (32e). Mais City n'arrive toujours pas à se procurer de grosse occasion.

Le point à la 30e : le PSG domine désormais clairement et passe tout près du 2-0. Les Parisiens font une excellente première demi-heure, sérieux défensivement et tranchants offensivement. Ils sont même tout près du deuxième but sur un corner magnifiquement tiré par Di Maria. Mais la tête de Paredes passe à quelques centimètres de la lucarne (28e). Au contraire, Manchester City n'arrive pas à imposer son jeu et souffre considérablement depuis quelques minutes, sans parvenir à se montrer dangereux ni même à mettre le pied sur le ballon. La possession est même pratiquement à égalité, symbole des difficultés des Citizens.

Le point à la 20e minute : première occasion pour City. Les Anglais réagissent avec une première opportunité. Sur une longue ouverture de Cancelo, Bernardo Silva prend le dessus sur Bakker et tacle près du second poteau. Mais Navas, qui a bien bouché l'angle, détourne en corner (21e). Les Parisiens restent malgré tout bien en place et arrivent à se projeter rapidement en contre.

Le point à la 15e minute : LE BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR PARIS, DU CAPITAINE MARQUINHOOOOOOS ! Le PSG ouvre le score suite à un corner magnifiquement tiré par Di Maria. Marquinhos s'élève plus haut que tout le monde et croise parfaitement sa tête, qui finit dans le petit filet d'Ederson. C'est mérité pour le PSG, qui avait obtenu trois minutes plus tôt une première grosse occasion sur une frappe de Neymar dans la surface, bien détournée par le gardien de City (12e). Marquinhos est à nouveau décisif, comme en quarts de finale aller contre le Bayern Munich ! PSG 1 - 0 Manchester City

Le point à la 10e minute : City à la balle, le PSG procède en contre. Le début de match est conforme à ce qu'on attendait. Les Citizens ont la possession en ce début de match et multiplient les passes tout en mettant la pression sur le PSG. Les Parisiens sont bien en place défensivement et jouent en contre. Ils sont même les premiers à tirer après une récupération de Di Maria, transmise à Neymar par Mbappé. Mais le tir écrasé du Brésilien n'inquiète pas Ederson (2e).

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre le PSG et City, tous les deux dans leur maillots traditionnels !

Le point sur les compositions : Bakker latéral gauche, pas de pur 9 à City. Les compositions sont tombées, avec du classique des deux côtés. Seule surprise côté parisien : la titularisation de Mitchell Bakker au poste de latéral gauche. L'attaque sera composée comme souvent de Di Maria, Mbappé et Neymar. Du côté de City, Pep Guardiola a choisi un trio offensif sans pur avant-centre de métier, avec Bernardo Silva en "faux 9", accompagné par Mahrez et Foden.

Les compos : PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bakker - Paredes, Verratti, Gueye - Di Maria, Mbappé, Neymar

Entraîneur : Mauricio Pochettino (ARG) Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Gundogan, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Bernardo Silva, Foden

Entraîneur : Pep Guardiola (ESP)

Le point supporters : encore un superbe tifo des ultras parisiens. Comme contre le Bayern Munich, les supporters du PSG ont réservé un accueil XXL à leurs joueurs. Plusieurs centaines d'entre eux ont d'abord chanté et allumé des fumigènes au départ du car parisien, en début de soirée. Puis surtout, ils ont réservé un tifo magnifique qui recouvre une grande partie du Parc des Princes. Même à huis clos, les Parisiens ne seront pas totalement seuls ce soir.

Le point PSG : pratiquement au complet et en pleine forme. Le PSG s'avance lui en pleine confiance, avec trois victoires de suite depuis la défaite en quarts retour contre le Bayern (0-1). A Metz, samedi (3-1), Kylian Mbappé a confirmé sa forme du moment avec un nouveau doublé. Mauricio Pochettino pourra en plus compter sur un groupe au quasi complet, une rareté pour le PSG en Ligue des champions.

Le point sur City : une formidable machine à jouer, mais... Le Manchester City de Pep Guardiola est une équipe à l'image de son entraîneur : offensive, joueuse à l'extrême, pleine de talent... mais pas imbattable. Les Citizens restent une finale gagnée en Coupe de la Ligue, dimanche contre Tottenham (1-0). Large leader en Premier League (10 pts d'avance sur United, deuxième), City est donc en lice pour le triplé. Mais les Anglais, qui ont éliminé Mönchengladbach en huitièmes et le Borussia Dortmund en quarts, ne sont pas imbattables. La preuve : ils ont été battus il y a trois semaines par Leeds (2-1) et éliminés il y a dix jours en demi-finales de la Cup par Chelsea (1-0). Il faudra néanmoins un grand PSG pour battre cette formidable armada.

Le point "Superligue" : et si le PSG avait déjà gagné le match de l'image ? Cette rencontre intervient dix jours après le psychodrame autour du projet de Superligue européenne. Douze clubs, dont Manchester City, avaient annoncé leur intention de faire sécession pour créer leur propre compétition. Le PSG avait lui refusé, tout comme le Bayern, de prendre part à cet éphémère projet. 48h plus tard, les six anglais faisaient finalement machine arrière, sous la pression des fans, des politiques et de l'opinion publique, indignés par cette Superligue. Pour notre éditorialiste Virginie Phulpin, le PSG a déjà gagné la bataille de l'image. Lisez ici son billet.

Le point sur l'enjeu : la C1, leur obsession commune. Le PSG et Manchester City, les deux "nouveaux riches" du foot européen, arrivent en demi-finales avec la même ambition : soulever la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de leur histoire. Les Parisiens ont cependant exorcisé leurs démons en se qualifiant en finale l'an passé et en éliminant successivement le Barça et le Bayern cette saison. Manchester City a en revanche connu de nombreuses déceptions ces dernières saisons, notamment l'an passé en perdant contre Lyon en quarts de finale. Les Citizens disputeront la deuxième demi-finale de C1 de leur histoire, après 2016, quand ils avaient éliminé en quarts de finale... le PSG. Lisez ici notre article sur les enjeux de ce choc.