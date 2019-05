EN DIRECT - Ligue des Champions : suivez la demi-finale retour entre Liverpool et Barcelone

L'ESSENTIEL EN DIRECT

La demi-finale des favoris connaîtra son issue ce mardi soir. Large vainqueur à l'aller (3-0), le Barça est en position de force pour se qualifier en finale, et tenter de remporter sa sixième Ligue des Champions. Mais Liverpool, pourtant dos au mur, n'a pas dit son dernier mot, et compte bien tout donner pour remonter son handicap de trois buts.

Liverpool - Barcelone : coup d'envoi à 21 heures

Le point "compo" : Suarez et Coutinho de retour à Anfield. Anciens joueurs des Reds, les deux Barcelonais entourent Lionel Messi à la pointe de l'attaque espagnole. Le Français Clément Lenglet est lui aussi titulaire en défense centrale, tandis que Samuel Umtiti est remplaçant, et Ousmane Dembélé forfait. Du côté de Liverpool, Mohamed Salah est le grand absent, victime d'un choc à la tête samedi à Newcastle. Il est remplacé par Divock Origi, tandis que Xherdan Shaqiri prend la place de Roberto Firmino, lui aussi éloigné des terrains à cause d'une blessure à la cuisse.

Les compositions Liverpool : Becker - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Henderson (cap.) - Shaqiri, Origi, Mané FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi (cap.), Suarez, Coutinho

Le point "remontada" : le Barça, spécialiste des remontées. Ces deux dernières saisons, il y a toujours eu une folle remontée au sein du parcours européen du Barça. Il y a deux ans, c'est le PSG qui en avait fait les frais, avec la fameuse "remontada" du Camp Nou, et la victoire catalane 6-1, malgré la large victoire parisienne de l'aller (4-0). La saison dernière, c'est cette fois le Barça qui avait subi une remontée. Vainqueurs de l'AS Rome lors de la première manche (4-1), les Blaugrana s'étaient finalement inclinés lourdement en Italie (3-0), et sont sortis prématurément de la C1. Jamais deux sans trois ?

Le point match aller : Messi a assommé Liverpool. Dans une demi-finale aller ouverte, Lionel Messi n'a laissé aucune chance à Liverpool. Auteur d'un doublé dans le dernier quart d'heure, l'Argentin a plié un match pourtant équilibré, malgré l'ouverture du score de Luis Suarez. À la retombée d'un ballon qui avait échoué sur la barre, puis aux manettes d'un coup franc qui a fini dans la lucarne des Reds, Lionel Messi a changé le cours du match, et amené son club aux portes de Madrid, lieu de la finale. Il ne reste plus qu'à confirmer, ce soir à Anfield.