EN DIRECT - Ligue des champions : pas de surprise dans les compositions du PSG et du Bayern

Le PSG est face à son destin. Les Parisiens, vainqueurs de leur quart de finale aller sur la pelouse du Bayern Munich (3-2), sont aux portes d’un gigantesque exploit. Au Parc des Princes, Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers devront réaliser une grande performance mardi soir lors du match retour, comme il y a six jours à l’Allianz Arena, pour se qualifier pour les demi-finales. Mais le tenant du titre bavarois, largement dominateur à l’aller malgré la défaite, arrive avec un esprit de revanche et la volonté de ne pas lâcher sa couronne. Alors, le PSG peut-il le faire ? Réponse aux alentours de 23h, ou davantage en cas de prolongation !

>> Le quart de finale retour est à suivre en direct sur Europe 1 pour une édition spéciale de 20h à 23h30 avec Lionel Rosso et tous nos consultants

PSG - Bayern : coup d’envoi à 21h

Le point sur les compositions : pas de surprise, Danilo en défense centrale. Comme attendu, le PSG va évoluer en 4-2-3-1 avec une défense centrale Kimpembe-Danilo. Dagba est à nouveau titulaire en latéral droit, alors que Paredes est titulaire au milieu de terrain avec Gueye. Draxler est également aligné, comme à Munich. Du côté du Bayern, Choupo-Moting sera encore une fois n°9, tandis que Boateng et Hernandez composeront la charnière. Alaba remonte au milieu aux côtés de Kimmich, tandis que les Bleus Coman et Pavard sont eux aussi titulaires.

Les équipes : Paris SG : Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe (cap), Ab. Diallo - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé

Entraîneur : Mauricio Pochettino (ARG) Bayern : Neuer (cap) - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Entraîneur : Hansi Flick (ALL)

Le point Parc des Princes : un magnifique tifo réalisé par les ultras parisiens. Ce quart de finale retour se déroulera dans un Parc des Princes à huis clos. Mais les ultras parisiens ont réalisé un magnifique tifo, qui couvre les trois quarts du stade, avec un énorme "allez Paris". De quoi pousser Mbappé, Neymar and co vers un nouvel exploit ?

Maintenant que c'est VRAIMENT officialisé par le @PSG_inside (désolé pour les supp fragiles), voici le tifo réalisé par le @Co_Ultras_Paris . Immense boulot. D'Auteuil à Boulogne, le #PSG à l'unisson. Place au match ! #PSGFCB#UCL@Europe1pic.twitter.com/8fJjSHVxVZ — Julien Froment (@JulienFroment) April 13, 2021

Le point infirmerie : des absents des deux côtés. Pour ce match retour, les deux équipes vont devoir se passer de joueurs majeurs. Le capitaine parisien Marquinhos, blessé à l’aller, sera absent. Florenzi et Verratti seront en revanche de retour dans le groupe, après avoir été testés négatifs au Covid. Côté Bayern, le défenseur central Süle ne s’est pas remis de sa blessure à l’aller. Le milieu de terrain Goretzka, également touché il y a six jours, va lui débuter sur le banc. Les deux attaquants stars Lewandowski et Gnabry sont eux toujours forfaits, comme à l’aller.

Le point stats : 95% de chances pour Paris, mais… Les statistiques sont formelles : 95% des équipes qui ont remporté le match aller 3 à 2 à l'extérieur se sont qualifiées pour le tour suivant, comme le rappelle L’Equipe dans son édition du jour. Le cas s’est produit 103 fois depuis la saison 1970-1971 dans les Coupes d’Europe. Mais si une équipe est bien capable de faire mentir les statistiques, c’est bien le Bayern.

Le point maths : même une défaite peut qualifier le PSG. Les Parisiens seront qualifiés pour les demi-finales en cas de match nul et de victoire. Mais même une défaite 1-0 ou 2-1 serait suffisante pour le PSG, grâce à la règle du but à l’extérieur. Toute défaite par deux buts d’écart ou plus serait en revanche synonyme d’élimination.

Le point sur le match aller : une victoire et un miracle. On ne va pas se mentir : la victoire parisienne à l’Allianz Arena a été un vrai miracle. Avec seulement 6 tirs contre 31 pour le Bayern, le PSG a été d’un réalisme impressionnant il y a jours, avec un doublé de Mbappé et un but de Marquinhos. Pour passer, les Parisiens devront résister à la furie du Bayern et son rythme infernal, tout en se montrant implacables devant les buts de Neuer.