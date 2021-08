EN DIRECT - JO de Tokyo : en voile, Lecointre et Retornaz médaillées de bronze en 470

EN DIRECT

Après l'échec de Renaud Lavillenie à la perche, il constitue une des principales chances de médaille française en athlétisme. Mercredi, Kevin Mayer est très attendu sur le décathlon, lui qui détient le record du monde de la discipline. Mais le médaillé d'argent à Rio n'est pas à son meilleur niveau, handicapé par de fortes douleurs au dos, et pointe actuellement à la 4e place après trois étapes. La France pourra aussi compter sur Quentin Bigot, vice-champion du monde 2019 du lancer du marteau, et qualifié pour la finale. En voile, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont apporté à la France sa 25e médaille en décrochant le bronze dans l'épreuve de 470.

Les principales informations à suivre : 25e médaille pour la France, avec le bronze en 470 femmes

Diminué, Mayer fait des débuts timides en décathlon

Deux Français sont qualifiés pour les finales du 110 m haies

L'Américaine McLaughlin remporte le 400 m haies et bat le record du monde JO - Médailles françaises

Infogram

10h25 : Vigier en 16e de finale de la vitesse individuelle sur piste. Sébastien Vigier s'est qualifié pour les 16e de finale de la vitesse individuelle en cyclisme sur piste. En revanche, Rayan Helal devra lui passer par les repêchages. Les deux coureurs font partie du trio qui a décroché le bronze, mardi, en vitesse par équipes.

10h : la réclamation des Françaises n'aboutit pas. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz restent en bronze.

9h45 : en cyclisme sur piste, les Françaises passeront pas les repêchages. Les séries de Keirin ont débuté. Quatrième de sa série, Coralie Demay devra passer par les repêchages pour se qualifier, tout comme Mathilde Gros, qui a terminé dernière de la sienne après s'être laissée enfermer à un tour de l'arrivée.

9h : le bronze pour Lecointre et Retornaz!!! Les deux Françaises apportent aux Bleus leur 25e médaille de ces JO en décrochant la médaille de bronze en voile, dans l'épreuve de dériveur double 470. Le titre est revenu aux Britanniques Hannah Mills et Eilidh McIntyre devant les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar. Mais sitôt la ligne d'arrivée passée, les Françaises ont porté réclamation, accusant les Britanniques d'avoir laissé passer volontairement les Polonaises. De quoi espérer récupérer l'argent ?

Médaille de bronze pour les françaises en 470 !! Camille Lecointre et Aloïse Retornaz terminent 6e de la Medal Race et finissent derrière la Pologne au classement. La Grande-Bretagne remporte l'or #Tokyo2020#JeuxOlympiquespic.twitter.com/A2IjxwS61b — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 4, 2021

8h40 : c'est parti pour la voile ! La medal race de 470 a débuté. Actuellement deuxièmes au général, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz vont tenter d'accrocher une place sur le podium. Mais la médaille d'or risque d'être compliquée à conquérir, les Britanniques comptant 14 points d'avance.

8h20 : les basketteuses américaines affronteront les Serbes en demi-finale. Les Américaines ont écrasé les Australiennes (79-55) et affronteront en demi-finale les Serbes, tombeuses des Chinoises (77-70). Deux autres quarts de finale sont au programme mercredi: Japon-Belgique (17h20 locales, 10h20 françaises) et France-Espagne (21h00 locales, 14h00 françaises.

8h : les Bleues vont-elles imiter les handballeurs et basketteurs français ? Alors que les coéquipiers de Karabatic se sont qualifiés mardi pour les demi-finales, les handballeuses de l'équipe de France vont tenter de faire de même mercredi, face aux Néerlandaises. Si ces dernières ont été sacrées championnes du monde en 2019, les Françaises les avaient battu en demi-finale des JO de Rio en 2016, et au même stade de la compétition à l'Euro 2018. L'autre demi-finale opposera la Norvège, tombeuse de la Hongrie, à la Russie;

En basket, les Bleues affrontent l'Espagne pour une place dans le dernier carré.

7h30 : quelles sont les chances de médailles françaises ce mercredi ? La France peut viser une place sur le podium en voile, avec Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en 470. Elles sont deuxièmes au classement avant l'ultime régate. Nicolas Delmotte tentera lui d'apporter une médaille à la France en saut d'obstacle. Enfin, Charlotte et Laura Tremble disputeront la finale de l'épreuve de duo de natation artistique. Les soeurs jumelles ont terminé à la 8e place des qualifications avec un score de 175,9141 points.

Du côté de l'athlétisme, le jeune Gabriel Tual va découvrir la finale olympique en 800 m et tentera de faire oublier l'absence de Pierre-Ambroise Bosse. Mais c'est surtout vers Quentin Bigot que les yeux seront tournés. Le vice-champion du monde 2019 du lancer du marteau a en effet fait forte impression en qualifications avec son jet à 78,73 m au 2e essai.

6h30 : la Japonaise Sakura Yosozumi, première championne olympique de park. La Japonaise Sakura Yosozumi, 19 ans, est devenue la première championne olympique de park, l'une des deux disciplines du skateboard, nouveau sport au programme aux Jeux de Tokyo. Elle a devancé sa compatriote Kokona Hiraki, 12 ans, et l'autre grande favorite, la Britannique Sky Brown, 13 ans.

6h20 : quels résultats en kayak ? Maxime Beaumont, vice-champion olympique 2016 de kayak monoplace (K1) sur 200 mètres, s'est qualifié pour les demi-finales, de même que Manon Hostens en kayak monoplace sur 500 mètres. En revanche, la paire composée d'Etienne Hubert et de Guillaume Burger, en kayak biplace (K2) sur 1000 mètres, a été éliminée, finissant derniers de leur quart de finale (3 min 18 sec 284)

6h00 : Krystsina Tsimanouskaya a quitté Tokyo. La sprinteuse bélarusse, en conflit avec les autorités sportives de son pays, a quitté l'aéroport de Tokyo-Narita pour Vienne, une escale très probablement avant de rejoindre la Pologne, qui lui a accordé un visa humanitaire. Elle craignait de se retrouver en prison si elle rentrait au Bélarus.

5h45 : "J'ai très peu de sensations", confie Mayer. En zone mixte, le décathlonien a affirmé souffrir de problèmes au dos. "Cela fait une semaine que je me suis bloqué le dos, ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé, je ne sais pas où est l'erreur", a-t-il déclaré les yeux humides. "J'ai très peu de sensation, de plaisir, mais je crois que je peux aller chercher une médaille même comme ça. Je fais du décathlon parce que j'aime les sensations, aujourd'hui je n'en ai pas dans un des plus grands rendez-vous de ma vie, c'est très frustrant", a-t-il ajouté.

"Ce ne sont pas des larmes de tristesse mais de frustration. Je vais tout donner jusqu'au bout, a-t-il promis. J'ai mal mais je vais faire avec, je suis aux Jeux Olympiques, je n'ai pas le choix".

️ "Je me suis bloqué le dos en arrivant au Japon. Je ne prends aucun plaisir"



La détresse de Kévin Mayer à la suite de sa 4e place au générale au décathlon après trois étapes.



Suivez les JO en direct ► https://t.co/KhtK42sqKkpic.twitter.com/KmACoKwTFU — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2021

5h30 : Kevin Mayer en difficulté après 3 épreuves du décathlon. Le détenteur du record du monde du décathlon souffre de problèmes au dos et se trouve en grande difficulté après les trois premières épreuves du décathlon, ne pointant qu'en 4e position mercredi.

Le Français, qui brigue un premier titre aux JO après l'argent en 2016, totalise 2662 points, loin derrière le leader, le Canadien Damian Warner (2966 points). Mayer n'a jamais réussi à s'approcher de ses records personnels sur ce début de décathlon olympique. Il a débuté par un chrono de 10 sec 68 au 100 m (record à 10 sec 50), avant de sauter à 7,50 m à la longueur (record à 7,80 m) et de finir par lancer le poids à 15,07 m (record à 17,08 m).

5h20 : fortune diverse pour les Français. La Française Lara Grangeon a terminé à la 9e place de l'épreuve de nage en eau libre, remportée par la Brésilienne Marcela Cunha devant la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal et l'Australienne Kareena Lee.

En lutte, chez les moins de 57 kg, la dernière représentante de l'équipe de France Mathilde Rivière a été battue dès son entrée en lice en s'inclinant face à la Mongole Khongorzul Boldsaikhan. Elle était menée 7 à 5 quand elle a été contrainte à l'abandon en raison d'une blessure à une épaule, en fin de combat. Elle peut encore disputer le repêchage à condition que son adversaire se qualifie pour la finale et que sa blessure ne l'empêche pas de combattre à nouveau.

Enfin, en skateboard, Madeleine Larcheron, 15 ans, a été éliminée en qualifications du park. La Landaise a pris la 13e place avec une note de 32,34, insuffisant pour faire partie des huit finalistes qui se disputeront le titre.

Ce que vous avez manqué cette nuit : or et record du monde pour Sydney McLaughlin sur 400 m haies. L'Américaine a été sacrée pour la première fois de sa carrière championne olympique du 400 m haies en battant son propre record du monde en 51 sec 46. L'athlète de 21 ans, qui détenait le record du monde depuis le 27 juin (51 sec 90), a devancé sa compatriote et tenante du titre Dalilah Muhammad (51 sec 58) et la Néerlandaise Femke Bol (52 sec 03).

Comme chez les hommes hier, la finale féminine du 400 m haies est rentrée dans l'histoire !



L'Américaine Sydney McLaughlin pulvérise le record du monde en 51'46'' devant Dalilah Muhammad en 51'58'' #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/KhtK42sqKkpic.twitter.com/1AlCrWOtZA — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2021

Ce que vous avez manqué cette nuit : blessé, Bassa Mawem ne disputera pas la finale de l'escalade. Le Français, qui avait franchi les qualifications, ne participera pas à la finale de jeudi en raison d'une grave blessure au bras gauche. Le spécialiste du sprint vertical souffre "d'une rupture totale du tendon inférieur du biceps" et sera rapatrié en France "pour se faire opérer", a indiqué la Fédération française de montagne et d'escalade.

Ce que vous avez manqué cette nuit : deux Français en finale du 110 m haies. Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga se sont qualifiés pour la finale du 110 m haies. Martinot-Lagarde, champion d'Europe et qui a eu une préparation très perturbée par des blessures, a fini 2e de sa demi-finale avec son meilleur chrono de la saison (13 sec 25), tout comme Manga, qui a égalé son record personnel en 13 sec 24.