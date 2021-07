EN DIRECT - Euro : l'Italie et l'Espagne veulent la finale

C'est l'heure de la reconquête pour deux géants du foot mondial. L'Italie et l'Espagne s'affrontent mardi soir en demi-finales de l'Euro, marquant leur grand retour sur le devant de la scène après plusieurs années difficiles. Cette affiche, devenue un classique ces dernières années (il s'agit de leur quatrième affrontement consécutif en phase finale de l'Euro), se déroulera à Londres, au stade de Wembley, devant 60.000 spectateurs. Un choc alléchant à suivre en direct sur Europe 1, pour une émission spéciale de 20h à 23h30, et sur Europe1.fr.

Les informations à retenir La première demi-finale oppose l'Italie et l'Espagne à 21h

La rencontre a lieu à Wembley, à Londres, devant 60.000 spectateurs

Le vainqueur rencontrera l'Angleterre ou le Danemark, qui s'affrontent mercredi soir

L'avant-match : du classique côté italien, Morata remplaçant côté espagnol. L'attaquant de l'Espagne Alvaro Morata a été placé sur le banc des remplaçants pour la demi-finale de l'Euro contre l'Italie. Morata avait débuté tous les matches de la compétition, marquant deux buts. Côté italien, le grand absent Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille, est remplacé par le latéral de Chelsea Emerson Palmieri

Les compositions Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (cap.), Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Sélectionneur : Roberto Mancini (ITA) Espagne : Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba - Koke, Busquets (cap.), Pedri - F. Torres, Oyarzabal, Olmo

Sélectionneur : Luis Enrique (ESP) Arbitre : Felix Brych (GER)

L'avant-match : vous pronostiquez une victoire italienne. Le sondage que nous avons lancé sur Twitter est sans appel : vous pronostiquez à une très large majorité (80%) une victoire de la Squadra Azzurra face à la Roja. Pour voir si vous avez vu juste, rendez-vous aux alentours de 23h, ou plus tard en cas de prolongation et de tirs au but.

L'avant-match : 60.000 spectateurs autorisés à Wembley. Cette année, les demi-finales et la finale vont toutes se disputer à Wembley, à Londres. Le "temple du football", son surnom, va pouvoir accueillir 60.000 spectateurs. Mais le gouvernement britannique a décidé de mesures très restrictives pour les supporters étrangers, qui doivent respecter une quarantaine de dix jours lors de leur arrivée sur le sol britannique. Il devrait tout de même y avoir de nombreux fans italiens ce soir, la diaspora italienne étant nombreuses à Londres.

L'avant-match : un retour au premier plan depuis 2012. Pour les deux équipes, il s'agira de leur première demi-finale d'une compétition internationale depuis la finale de l'Euro 2012. L'Italie a connu le traumatisme d'une non-qualification pour le Mondial 2018, après avoir été éliminé en barrages par la Suède. Depuis lors, le sélectionneur Roberto Mancini a opéré une spectaculaire reconstruction, avec un jeu offensif et plaisant qui a régalé les amateurs de foot depuis le début de cet Euro. L'Espagne, elle, restait sur deux éliminations consécutives en 8e de finale (à l'Euro 2016 puis au Mondial 2018). Luis Enrique, l'ancien coach du Barça, a lui aussi redressé sa sélection, misant sur le traditionnel jeu de passes à l'espagnol tout en mettant davantage d'intensité. Lisez notre article sur l'histoire de leur renaissance.

L'avant-match : quatrième affrontement de suite en phase finale. Italie-Espagne, c’est un classique de l’Euro. Mardi, ce sera même le quatrième affrontement consécutif en phase finale, pour deux victoires espagnoles et une italienne. En 2008, la Roja avait pris le dessus en quarts de finale, aux tirs au but (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2), avant de remporter le titre. Elle avait réussi la passe de deux en 2012 à l’issue d’une incroyable démonstration de force en finale face... à l’Italie (4-0). Quatre ans plus tard, les Italiens avaient pris leur revanche en huitième de finale de l'Euro 2016 (2-0). De cet affrontement au Stade de France, il reste encore quelques joueurs : Bonucci, Chiellini, Florenzi, Immobile ou encore Insigne côté italien, et De Gea, Azpilicueta, Alba, Busquets, Koke, Thiago Alcantara et Morata côté espagnol. Lisez notre article sur cette rivalité.