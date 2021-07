Euro : y aura-t-il des supporters espagnols, italiens et danois à Wembley ?

Une déception pour la plupart des supporters de trois des quatre demi-finalistes de l'Euro 2020. L'Espagne, l'Italie et le Danemark vont devoir se passer du soutien d'une grande partie de leurs fans au stade de Wembley, à Londres, où se joue exclusivement les matches du dernier carré de la compétition. Le gouvernement britannique a confirmé dimanche que tout étranger voulant se rendre en Angleterre doit y effectuer une quarantaine de dix jours, réductible à cinq avec un test PCR négatif. Ce qui semble compromettre la venue des fans espagnols, italiens et danois pour les demies Italie-Espagne (mardi) et Angleterre-Danemark (mercredi), ainsi que pour la finale le 11 juillet prochain.

Un contexte sanitaire délicat

La décision du gouvernement britannique intervient dans un contexte sanitaire délicat avec l'organisation de la compétition. Les demi-finales et la finale accueilleront 60.000 spectateurs à Wembley, alors que plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés chez des supporters depuis le début de l'Euro. La ville russe de Saint-Pétersbourg, hôte du quart de finale Espagne-Suisse vendredi, est en plein rebond de l'épidémie. Lors de la phase de groupes, 300 supporters finlandais étaient revenus dans leur pays en étant positifs au virus.

La Russie n'est d'ailleurs par le seul pays concerné. Dans un rapport publié mercredi, l'agence de santé publique écossaise a établi qu'entre le 11 et le 28 juin, 1.991 résidents écossais testés positifs au Covid-19 ont participé à un ou plusieurs événements liés à l'Euro, c'est-à-dire à la venue au stade de Hampden Park de Glasgow, au rassemblement dans la fan zone ou aux rassemblements informels dans un bar ou dans un domicile. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé n'exclue pas le rôle de "super-contaminant" de l'Euro 2020.

Pas de quarantaine pour les résidents en Angleterre

Seuls les résidents en Angleterre peuvent s'affranchir des contraintes de la quarantaine. Cela concerne les supporters anglais bien sûr, qui soutiendront leur équipe en nombre. Mais aussi les fans espagnols, italiens et danois déjà présents dans le pays. À l'image de la venue de 2.000 spectateurs anglais résidant en Italie au Stade olympique de Rome lors du quart de finale entre l'Angleterre et l'Ukraine. Samedi, 2.000 Danois s'étaient aussi rendus à Bakou en Azerbaïdjan pour le match contre la République tchèque, malgré les restrictions sanitaires.

Pour le dernier carré de la compétition, tous les spectateurs devront être en possession d'un test antigénique négatif de 48 heures avant le début du match pour entrer dans l'enceinte de Wembley. Le port du masque y sera également obligatoire. Autant de précautions pour une capacité d'accueil (75%) jamais vue en Angleterre depuis le début de la pandémie.