Euro : la demie Italie-Espagne, quatrième acte d’une forte rivalité

Ils ne se quittent plus. Pour le quatrième Euro de suite, l’Italie et l’Espagne se rencontrent en match à élimination directe, mardi soir pour une demi-finale très attendue, à Wembley. Les Italiens, impressionnants depuis le début de la compétition, ont frappé fort en éliminant la Belgique en quarts de finale (2-1). Les Espagnols, eux, ont difficilement écarté la Suisse aux tirs au but (1-1 a.p., 3 t.a.b. à 1) après leur incroyable huitième de finale contre la Croatie (5-3 a.p.). Mais qui sortira vainqueur du quatrième acte de ce grand classique ? Europe 1 revient sur les trois précédents affrontements.

Quarts de finale de l’Euro 2008 : l’Espagne au bout de la nuit (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2)

L’Italie, championne du monde en titre, se qualifie pour les quarts de finale de l’Euro 2008 grâce une victoire contre la France (2-0), qu’elle élimine lors du dernier match de poule. L’Espagne, elle, arrive avec de grosses ambitions et une équipe impressionnante, composée de Casillas, Puyol, Ramos, Xavi, Iniesta ou encore Torres. Entraînée à l’époque par Luis Aragones, elle n’est pas encore la meilleure sélection au monde, mais ce ne sera qu’une question de temps.

Ce quart de finale est en tout cas extrêmement tendu et accroché, et se termine sur un score nul et vierge après prolongation. Lors de la séance de tirs au but, Iker Casillas se montre héroïque en repoussant les tentatives de De Rossi et de Di Natale. Cesc Fabregas inscrit le penalty de la victoire, éliminant les champions du monde en titre. Quelques jours plus tard, la Roja s’imposera en finale face à l’Allemagne grâce à un but de Fernando "El Nino" Torres (1-0). L’histoire est en marche.

Finale de l’Euro 2012 : le chef-d’œuvre de la génération dorée espagnole (4-0)

Quatre ans plus tard, l’Espagne arrive avec l’étiquette de grandissime favorite, dans la foulée de son sacre à la Coupe du monde 2010. Les deux équipes s’affrontent dès le premier match de poule, avec une magnifique prestation des Italiens, qui passeront tout près de la victoire (1-1). Quand ils se retrouvent en finale, tout le monde s’attend à un choc intense et équilibré. Il faut dire que la Squadra Azzurra vient de frapper fort en éliminant l’Allemagne en demi-finales (2-1), sur un doublé de Mario Balotelli.

Mais contre toute attente, il n’y aura pas de match. L’Espagne de Vicente Del Bosque, qui a remplacé Aragones après l’Euro 2008, signe son chef-d'œuvre, avec une prestation éblouissante qui écœure l’Italie de Cesare Prandelli. David Silva ouvre le score dès la 14e minute, avant que Jordi Alba ne fasse le break juste avant la pause (41e). Fernando Torres (84e) et Juan Mata (88e), entrés en jeu quelques minutes auparavant, parachèvent l’insolent succès espagnol. Double championne d’Europe, championne du monde : la Roja est au sommet et entre au panthéon du football.

Huitièmes de finale de l’Euro 2016 : la revanche de la Squadra (2-0)

Quatre ans plus tard, cette formidable équipe espagnole est en fin de cycle. Sortis dès le premier tour de la Coupe du monde 2014 après notamment une humiliation contre les Pays-Bas (5-1), la Roja veut prendre sa revanche à l’Euro 2016. Elle commence bien avec deux victoires contre la République tchèque (1-0) et la Turquie (3-0) mais s’incline contre la Croatie (2-1), terminant deuxième de sa poule. La Nazionale, elle aussi en phase de reconstruction après son élimination au premier tour du Mondial 2014, a fini en tête de son groupe avec une superbe victoire contre la Belgique (2-0).

Le huitième de finale, au Stade de France, sera nettement à l’avantage de l’Italie entraînée par Antonio Conte. La Roja, sans idées et méconnaissable, encaisse son premier but dans un match à élimination directe d'un Euro depuis 2000 dès la 33e minute, par Giorgio Chiellini. Gianluigi Buffon permet ensuite aux Azzurri de conserver leur léger avantage. Finalement, Graziano Pelle double la mise en fin de match (90e+1) et offre à l'Italie sa première victoire face à l'Espagne en compétition officielle depuis le quart de finale du Mondial 1994. Et si la Roja prenait à son tour sa revanche, mardi soir ?