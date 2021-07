VIDÉO - Euro : l'exceptionnel but sur coup franc de Mikkel Damsgaard contre l'Angleterre

Un missile qui a transpercé Jordan Pickford ! L'ailier du Danemark Mikkel Damsgaard a inscrit un but magistral, d'un coup franc surpuissant aux 25 mètres, mercredi soir lors de la demi-finale de l'Euro contre l'Angleterre, à Wembley. Le joueur de la Sampdoria de Gênes s'est élancé à la 30e minute et a placé une lourde frappe, qui n'est pas sans rappeler le geste de Juninho, l'iconique milieu de terrain de Lyon dans les années 2000. Le tir, juste sous la barre au milieu du but, n'a pu être qu'effleuré par Jordan Pickford, le gardien des Three Lions.

[ ️VIDEO - ⚽️BUT] #EURO2020#ENGDEN

WWWOOOWW quel coup franc de Damsgaard

Le 1er but encaissé par les Anglais dans la compétition est une pure merveille !!! https://t.co/QRDeeLO55l — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2021

Premier but encaissé par l'Angleterre dans cet Euro

Cette ouverture du score pour le Danemark est en tout cas un événement. Il s'agit en effet du premier but encaissé dans cet Euro pour l'Angleterre, qui jusqu'ici avait conservé sa cage inviolée. Il s'agit également du premier coup franc direct depuis le début de la compétition, d'après le statisticien Opta.