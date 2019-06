EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez le match des Bleues face à la Norvège

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Surfer sur la vague : c'est ce que les Bleues, vainqueurs de la Corée du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du monde (4-0), vont tenter de faire, ce soir, lors de leur deuxième match de la phase de groupes, contre la Norvège, un adversaire autrement plus coriace. En cas de succès, les joueuses de Corinne Diacre feraient un grand pas vers les huitièmes de finale.

FRANCE - NORVÈGE Coup d'envoi à 21 heures

Le point sur l'ambiance : à guichets fermés. Comme le Parc des Princes cinq jours plus tôt, l'Allianz Riviera de Nice affiche complet. L'ambiance promet d'être festive et familiale, comme le montrent les images de notre envoyé spécial.

Le point sur les compos : Gauvin de retour. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, mardi, Corinne Diacre avait plus ou moins affirmé qu'elle allait repartir avec le même onze qui avait débuté contre la Corée du Sud, vendredi dernier, au Parc des Princes. Mais, en fait, non. La sélectionneuse des Bleues a décidé de faire à nouveau confiance à Valérie Gauvin, qui avait été écartée avant le match pour la Corée du Sud, officiellement pour des raisons tactiques, officieusement pour des raisons disciplinaires. L'attaquante de Montpellier retrouve le poste d'avant-centre et c'est Delphine Cascarino qui prendra place sur le banc, Kadidiatou Diani retrouvant sa place sur l'aile droite. Ménagées cette semaine à l'entraînement, les Lyonnaises Eugénie Le Sommer et Wendie Renard sont titulaires.

Le point sur les compos :

France : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Henry (cap.), Bussaglia - Diani, Thiney, Le Sommer - Gauvin

Sélectionneuse : Corinne Diacre

Norvège : Hjelmseth - Wold, Mjelde (cap.), Thorisdottir, Minde - Graham Hansen, Risa, Engen, Reiten - Saevik, Herlovsen

Sélectionneur : Martin Sjögren

Le point sur l'adversaire : sans Ballon d'Or… Sacrée premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, la Norvégienne Ada Hegerberg ne participe pas à cette Coupe du monde en France. La raison ? La star de l'Olympique lyonnais est brouillée avec sa fédération, à laquelle elle reproche son amateurisme. Cela remonte à l'Euro 2017, où le pays scandinave n'avait pas marqué le moindre point ni inscrit le moindre but. Mais depuis, la Norvège a réalisé de bons éliminatoires, devançant notamment les Pays-Bas, champions d'Europe en titre, avec d'autres joueuses de talent, comme l'ailière du Barça Caroline Graham Hansen.

Le point sur l'historique : neuf matches sans défaite pour les Bleues. La Norvège, qui fut l'une des principales forces du football féminin de la fin du siècle dernier, a longtemps fait souffrir les Bleues, restant invaincue pendant les onze premiers affrontements (huit victoires, trois nuls). Mais, depuis 2005, le rapport de forces s'est inversé et la France est invaincue face à la Norvège depuis neuf matches. Mais ne croyez pas que ce fut à chaque fois une promenade de santé. Il y a quatre nuls et cinq victoires, dont quatre sur la plus petite des marges (1-0). Le dernier affrontement, qui remonte à juillet 2017, à Sedan, s'était conclu sur le score de 1-1, avec un but français signé Camille Abily.

Le point sur l'avant-match : un peu plus près des huitièmes ? Les Bleues, qui ont battu la Corée du Sud lors de leur entrée en lice (4-0), vont tenter de se rapprocher des huitièmes de finale, ce soir, contre la Norvège, à Nice. Une victoire permettrait aux joueuses de Corinne Diacre de s'installer seules en tête du groupe, mais le ticket pour les huitièmes ne serait pas assuré pour autant. Car le Nigeria, que les Bleues affronteront lors de la dernière rencontre, a battu la Corée du Sud plus tôt dans la journée et peut espérer, lui aussi, comme la France et la Norvège, finir le premier tour avec six points au compteur.