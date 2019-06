EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de vendredi

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Très belle journée de Coupe du monde ce vendredi ! Dès 15 heures, à Rennes, le Japon, finaliste de la dernière édition, jouera son avenir dans la compétition contre l'Écosse. Plus tard dans la journée, l'Italie, face à la Jamaïque (18 heures), et l'Angleterre, contre l'Argentine (21 heures), ont l'occasion de valider leur billet pour les huitièmes face à deux des Petits Poucets de l'épreuve. Les Bleues, elles, sont d'ores et déjà qualifiées après les résultats de jeudi soir et la victoire de la Chine sur l'Afrique du Sud.

Les trois infos essentielles : Le Japon, finaliste en 2015 et champion du monde en 2011, est en danger contre l'Écosse, qu'il affronte à 15 heures, à Rennes

L'Italie et l'Angleterre ont l'occasion aujourd'hui de rejoindre la France et l'Allemagne parmi les pays déjà qualifiés pour les huitièmes de finale

Les Bleues, qui ont décroché leur billet officiellement jeudi soir, visent désormais la première place du groupe, lundi prochain, face au Nigeria

L'équipe du jour : le Japon n'a plus trop le choix. Tenues en échec lors de la première journée du groupe D par l'Argentine, les Japonaises, finalistes malheureuses face aux États-Unis lors du Mondial 2015 et 7ème nation mondiale, sont dans l'obligation de réagir contre l'Écosse, cet après-midi, à Rennes (coup d'envoi à 15 heures). L'historique est favorable aux "Nadeshiko Japan", vainqueurs des deux seules confrontations face à l'Écosse, dont la dernière en 2007 (2-0).

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez et ajoutez des étoiles !

L'objectif du jour : l'Italie et l'Angleterre veulent les huitièmes. Comme l'Allemagne et la France, l'Italie et l'Angleterre ont l'occasion de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale avant la dernière journée. Il leur faut pour cela battre respectivement la Jamaïque (à 18 heures) et l'Argentine (à 21 heures), deux équipes qui semblent largement à leur portée. L'Italie avait créé une petite sensation en battant l'Australie lors de son premier match (2-1), alors que l'Angleterre, 3ème au classement Fifa, a résisté à son voisin écossais (2-1).

La décla du jour : "faire un beau match". Désormais qualifiées pour les huitièmes de finale, les Bleues n'en restent pas moins concentrées sur le prochain match, face au Nigeria, qui aura lieu, lundi soir, à Rennes. "Il faut continuer sur la série positive qu'on vient de faire", estimait dès jeudi soir Wendie Renard au micro d'Europe 1. "On est à la maison et on se doit de faire un beau match devant notre public à Rennes, et continuer notre route." Cette rencontre face à la meilleure nation africaine ne sera pas totalement dénuée d'enjeu. En faisant au pire match nul, les joueuses de Corinne Diacre seraient assurées de teminer premières de leur groupe et d'affronter ainsi un pays seulement troisième, issu du groupe C, D ou E.