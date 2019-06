EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de mardi

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Après la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est au tour d'un autre favori de faire son entrée en lice dans la Coupe du monde féminine, mardi. Un autre favori, si ce n'est LE favori : les États-Unis. Les Américaines sont en effet n°1 au classement Fifa et sont championnes du monde en titre. Elles ont un premier match largement à leur portée, contre la Thaïlande. Ce sera aussi le cas des deux autres équipes outsiders du tournoi qui débutent mardi : les Pays-Bas, opposés à la Nouvelle-Zélande, et la Suède, qui affronte le Chili.

Les trois infos essentielles : Les États-Unis et leurs stars débutent face à la Thaïlande, à Reims, à 21 heures

Les Pays-Bas et la Suède entrent également en lice, respectivement face à la Nouvelle-Zélande (15h) et au Chili (21h)

Les Bleues sont à la veille de leur deuxième rendez-vous, contre la Norvège

L'équipe du jour : les États-Unis, favorites n°1. Les Américaines, sacrées il y a quatre ans au Canada et n°1 mondiales, sont favorites de cette Coupe du monde, et ce, d'autant plus qu'elles seront revanchardes après avoir été éliminées dès les quarts de finale du dernier tournoi olympique à Rio, leur plus mauvais résultat dans un grand rendez-vous à ce jour.

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez et ajoutez des étoiles !

Depuis, la sélectionneuse anglaise Jill Ellis a rajeuni l'équipe, auteure d'une performance exceptionnelle lors de la dernière Gold Cup (l'équivalent de l'Euro pour les équipes d'Amérique du Nord et centrale), avec cinq succès, 26 buts marqués et aucun encaissé ! Mais la récente défaite en amical face aux Bleues, le 19 janvier dernier (3-1), a montré que l'armada, qui débutera en douceur contre la Thaïlande mardi, n'était pas invincible.

Bonjour,



(•_•)

<) )╯ WE

/ \ \



(•_•)

( (> HAVE

/ \



(•_•)

<) )> ARRIVED

/ \ pic.twitter.com/Ueu7QmwOlt — U.S. Soccer WNT (@USWNT) June 7, 2019

La star du jour : Megan Rapinoe, l'engagée. Meilleure nation mondiale, les États-Unis présentent également l'équipe la plus constellée de stars. Il y a la très médiatique Alex Morgan, qui a fait la couverture du jeu vidéo Fifa aux États-Unis aux côtés de Lionel Messi, l'attaquante Carli Lloyd, meilleure buteuse en activité de la sélection et auteure d'un triplé lors de la finale du Mondial 2015, mais aussi Megan Rapinoe. Passée par l'Olympique lyonnais, comme Morgan, l'ailière est, de son propre aveu, la "grande gueule" de cette équipe des États-Unis.

Coming-out avant les JO de Londres et défense des droits LGBT, procédure en justice contre la fédération pour obtenir l'égalité salariale hommes-femmes, protestation contre les violences policières à l'imitation du quarterback Colin Kaepernick, participation à la campagne Common Goal lancée par Juan Mata pour redistribuer 1% de son salaire à des œuvres caritatives : la Californienne est de tous les combats en dehors des terrains. Mais, sur le pré, elle affiche la même pugnacité. "Je vois en elle une joueuse qui a de l'influence sur ses coéquipières, pour ce qu'elle fait en dehors, par sa personnalité et son humour, mais aussi par son exigence", résume la sélectionneuse des USA Jill Ellis.

La star du jour 2 : Lieke Martens, l'Euro-star. "J'ai hâte de voir qui va gagner." Et Lieke Martens espère peut-être secrètement que ce seront "ses" Pays-Bas qui vont remporter la Coupe du monde. L'attaquante néerlandaise, dont la sélection entre en lice contre la Nouvelle-Zélande, ce mercredi, à 15 heures, avait été élue meilleure joueuse de l'Euro 2017, remporté à domicile face au Danemark (4-2). La joueuse du Barça, récente finaliste malheureuse de la Ligue des champions face à l'OL, sera encore l'atout offensif n°1 des Oranje. "Nous avons une très bonne équipe et nous pensons pouvoir faire de très belles choses", a confié la joueuse à l'AFP. Confirmation attendue dès mardi après-midi, au Havre.

La "décla" du jour : "Il va falloir les prendre en sérieux". Interrogée dimanche sur la Norvège, que les Bleues doivent affronter mercredi, la milieu de terrain du PSG Grace Geyoro a appelé à la vigilance. "Je pense que la Norvège a un peu le même style de jeu que nous", a-t-elle confié au micro d'Europe 1. "C'est une équipe qui joue au ballon, qui a des joueuses athlétiques aussi, des joueuses assez techniques, notamment (Caroline Graham) Hansen. On sait qu'elles sont fortes également sur les coups de pied arrêtés. Elles font comme nous, des combinaisons, donc il va falloir les prendre au sérieux et bien préparer ce match." Depuis juin 2005, les France-Norvège ont toujours été des matches accrochés : il y a eu quatre matches nuls 1-1 (dont le dernier en date, en juillet 2017) et trois succès tricolores, sur la plus petite des marges (1-0).

À noter que lors de l'entraînement de lundi, deux des trois buteuses du match d'ouverture, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard, ont été ménagées.