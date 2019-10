EDITO - "OK, la France n’est pas le marché chinois, mais de qui se moque la NBA ?"

La NBA, dont la nouvelle saison vient de démarrer, est au petits soins cette année avec les téléspectateurs français, et plus largement les fans européens, africains et moyen-orientaux, puisque qu'elle proposera chaque week-end deux matches qui seront diffusés en soirée dans ces régions du monde. C'est du moins ce que la Ligue veut faire passer comme message. En plus, les fans français de la balle orange seront doublement gâtés puisque pour la première fois, un match de la saison régulière de la ligue sera joué à Paris, à l'AccorHotels Arena, le 24 janvier. Mais le message n'a pas été très bien reçu par notre éditorialiste Virginie Phulpin...

Virginie, vous souhaitez bonne chance aux fans de basket qui veulent voir le match de NBA programmé à Paris en janvier. Les dernières places seront en vente ce matin. Vous avez l’impression qu’on se moque de nous ?

Vous n’aviez rien d’autre à faire aujourd’hui ? Les Américains doivent penser qu’en France, on ne travaille pas, et qu’on peut passer nos journées sur internet pour obtenir un billet. Ou ne pas l’obtenir, d’ailleurs. C’est un énorme événement qui se prépare. Les Charlotte Hornets face aux Milwaukee Bucks, le 24 janvier à Paris. C’est la première fois qu’un match officiel de NBA aura lieu en France.

Alors on a droit à une organisation à l’américaine. On fait bien mousser l’événement. En donnant l’impression à chacun de faire partie des happy few. Dimanche dernier, il y a eu une prévente. Les heureux élus obtenaient un code pour avoir le droit d’acheter leurs places. Mercredi, jour de la première vente, plus de 100.000 connexions de ceux qui avaient ce code, une gigantesque file d’attente virtuelle. Et l’annonce que vous êtes 76.000ème sur la liste. Oh, attendez, vous êtes déconnecté. On recommence ? Petit message de service à la NBA. D’accord, la France n’est pas le marché chinois, on comprend qu’on est la dernière roue du carrosse, mais là, quand même, de qui se moque t-on ? Vous n’avez pas bien digéré la victoire de la France contre les Etats-Unis en coupe du monde ou quoi ?

En plus c’est très opaque comme organisation.

On ne sait pas combien de places étaient en vente mercredi. On sait juste que c’était limité. Et ceux qui ont essayé d’obtenir des places n’ont découvert les prix qu’au moment de leur achat. 65 euros pour les moins chères, en gros vous êtes sous le toit et vous ne voyez rien. Jusqu’à 650 euros pour les mieux placées. Aujourd’hui à 11 heures, la grande majorité des places va être mise en vente sur les sites habituels. Je ne peux toujours pas vous dire combien exactement. Bercy en version basket, c’est en gros 12.000 places. Mais combien ont été vendues mercredi ? Et combien seront réservées pour les invitations ? On ne sait pas. Donc ça va être reparti pour un tour de bazar.

Résultat : il y a déjà des billets en revente au marché noir. 3000 euros pour une bonne place. On n’a même pas trouvé le moyen de vendre des billets nominatifs. Bravo…

En fait, il vaut presque mieux se déplacer aux Etats-Unis pour aller voir un match de NBA. Pas terrible pour le bilan carbone, mais on passera moins pour des bonnes poires…