LFP Media fera bientôt son choix entre 21 Production et Mediawan pour produire sa future chaîne

La société commerciale de la Ligue de football doit choisir prochainement entre 21 Production du groupe L’Equipe et Mediawan pour sa production. La LFP doit tenir un collège jeudi durant lequel Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media, présentera les deux projets à ses membres

Deux offres sur la table. LFP Media, la société commerciale de la Ligue de football, va choisir "d'ici huit jours" entre 21 Production du groupe L’Equipe et Mediawan dirigé par Pierre-Antoine Capton pour la production de sa future chaîne qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine, a appris l'AFP de sources proches des négociations. La LFP doit tenir un collège jeudi durant lequel Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media, aux manettes de la construction de la chaîne de l'instance depuis le mois d'avril, présentera les deux projets à ses membres, sans toutefois prendre une décision définitive sur la société retenue, ont fait savoir ces mêmes sources.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour produire cette future chaîne, dont la création est actée depuis le divorce début mai entre la Ligue et DAZN, son principal partenaire audiovisuel cette saison, LFP Media a lancé le 2 juin, un appel d'offres pour quatre lots : la production des magazines, celle des avant et après matches, la gestion des multiplex et enfin la gestion des personnels éditoriaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le choix se précise

21 Production, appartenant au groupe l'Equipe, produisait déjà les matches en multiplex pour Amazon Prime lorsqu'Amazon détenait encore les droits de la Ligue 1. Mediawan, dirigée par Pierre-Antoine Capton, un proche de Vincent Labrune, le président de la LFP, et dont la branche sport est présidée par Eric Hannezo, est un groupe audiovisuel qui possède une vingtaine de sociétés à travers le monde. Outre la production de cette future chaîne, Nicolas de Tavernost et ses équipes continuent de plancher sur sa distribution, un point clé, puisqu'il doit redevenir, à termes, une source de financement pour les clubs français, ce qui devrait leur prendre quelques jours de plus encore, avant toute décision.

LFP Media continue de discuter avec tous les acteurs du marché et notamment le groupe Canal+. Mi-mai, le partenaire historique du football français, en froid avec la LFP depuis plusieurs années, a écrit à la société commerciale de l'instance pour proposer une offre de distribution, actant ainsi son regain d'intérêt pour le championnat de France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le groupe dirigée par Maxime Saada a proposé deux plans distincts à LFP Media, l'un où il prendrait en charge seul la distribution de la chaîne Ligue 1 et co-diffuserait avec la Ligue l'affiche, la plus prestigieuse, du dimanche soir, l'autre pour la distribution plus classique, comme tous les autres acteurs du marché, avec l'avantage de bénéficier d'une force de frappe en France sans commune mesure.