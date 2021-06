Didier Deschamps après l'élimination de l'Euro : "Il faut l'accepter même si ça fait mal"

Le ciel est tombé sur la tête de l'équipe de France. Les Bleus ont été éliminés dès les huitièmes de finale de l'Euro, à la surprise générale, à l'issue d'une rencontre irrationnelle perdue aux tirs au but contre la Suisse (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.). Pour Didier Deschamps et ses hommes, la déception est immense. "Aujourd'hui on est du mauvais côté, il faut l'accepter même si ça fait mal. Il faudra le temps de digérer mais c'est sans doute qu'on ne méritait pas plus. C'est le foot, ça reste du foot quand même", a déclaré "DD", interrogé dans la foulée de la rencontre sur TF1.

Le sélectionneur des Bleus a éludé les questions sur son avenir, à un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, tout en "assumant" ses "responsabilités" dans cet immense échec.

Lloris : "Tout le monde attendait plus, nous les premiers"

Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, a lui aussi exprimé sa "douleur" en conférence de presse. "C'est douloureux. Encore plus après une séance de tirs au but où ça devient de la loterie. Le regret qu'on peut avoir c'est qu'en menant 3-1, ces dernières années, on a été capable de fermer la boutique", a-t-il déploré. En effet, les Bleus menaient 3-1 avant de se faire rejoindre dans les dix dernières minutes sur des buts de Seferovic (81e) et Gavranovic (90e). "Comme on est l'équipe de France, champions du monde en titre, se faire éliminer en huitièmes de finale, ce n'est pas bon comme résultat. Tout le monde attendait plus, nous les premiers. Il faudra digérer cette déception", a admis le portier, qui a arrêté un penalty à la 55e minute.

Pour autant, Hugo Lloris estime que tout n'est pas à jeter dans ce match contre la Suisse. "On ne peut pas parler de match raté. (....) En deuxième mi-temps, on est revenus avec de très bonnes intentions, on a renversé le match. Ces deux buts dans le dernier quart d'heure nous font très mal. Même si malgré ça, en prolongation, on fait des bonnes choses et on a des situations. On est passés par tous les états". Nous aussi Hugo, nous aussi...