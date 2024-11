«À chaque fois qu'ils sont attendus, ils répondent présents» : Jean-Philippe Gatien sous le charme des frères Lebrun

Après un été olympique réussi, les frères Lebrun continuent sur leur lancée. Félix et Alexis sont en finale du double des WTT finals (l'équivalent des Masters au tennis), qui regroupent les 16 meilleurs joueurs de la saison, après avoir battu une autre paire française, composée de Florian Bourrassaud et Esteban Dorr. Des performances remarquées par des grands noms du tennis de table, comme Jean-Philippe Gatien, double médaillé olympique et quatre fois champion d'Europe. Il se dit impressionné par le niveau de jeu montré par la fratrie.

"Même l'armada asiatique commence à craindre énormément l'efficacité des deux frangins"

"Chaque fois qu'ils sont attendus, ils répondent présents. J'ai été, pour être très sincère, très impressionné par leur niveau de jeu et par la manière dont ils ont réussi à évacuer cette effervescence olympique après cette double médaille, celle de Félix en simple et celle par équipe. Souvent, après les Jeux, on a tendance à prendre un peu de repos, à profiter et forcément, ça laisse des traces. Et puis force est de constater que là, ça a glissé quasiment sur les deux puisque Alexis a été champion d'Europe et que Félix est allé chercher la victoire au WTT de Montpellier, en ayant un niveau de jeu stratosphérique".

Jean-Philippe Gatien affirme, amusé, qu'il va falloir s'habituer à ce genre de performance de la part des frères Lebrun dans les gros événements, "ce sont des compétiteurs hors pair, avec un énorme talent et surtout encore une énorme marge de progression". Malgré leur élimination en simple, les frères Lebrun sont en finale du double, une performance qui s'explique par leur complémentarité : "Dans ce domaine particulier du double, ils sont extrêmement complémentaires. Pour avoir un double performant, il faut une entente forte, une cohésion. Même l'armada asiatique commence à craindre énormément l'efficacité des deux frangins".

L'objectif maintenant pour les Lebrun est d'aller remporter les plus grands titres, un objectif dont ils ne se cachent plus : "Le Ping fait partie intégrante de leur quotidien. Il y a cette alchimie avec leur club de toujours de Montpellier, qui s'est structuré et qui a permis de mettre en place un dispositif pour que les frangins restent à Montpellier et s'épanouissent tout en ayant une équipe autour d'eux extrêmement performante et qui a une grande ambition : aller chercher les médailles, les grands titres et de s'installer durablement sur l'échiquier mondial".