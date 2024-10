Tennis de table : les frères Lebrun sacrés champions d'Europe en double

Ce dimanche, les Montpelliérains sont venus à bout de la paire suédoise en trois sets, écrivant une nouvelle page d’histoire du tennis de table français. La France n'avait pas réalisé cet exploit en double depuis 24 ans. L'aîné Alexis doit encore disputer la finale du simple en fin d'après-midi.

Une victoire écrasante

Les Montpelliérains, deux mois après leurs deux médailles olympiques, en simple pour Félix et par équipes avec Simon Gauzy, n'ont laissé aucune chance aux Sudéois Anton Kallberg-Truls Moregard 3-0 (11-2, 11-6, 11-8). Pour réussir le doublé, Alexis devra battre l'Allemand Benedikt Duda (17h40), le tombeur de son frère samedi en quarts de finale.

"Il faut écrire les plus belles pages. Elles sont déjà belles, mais elles peuvent être très très belles", avait déclaré l'entraîneur Nathanaël Molin après la qualification d'Alexis en finale du simple, qu'il disputera à 17h40 dimanche.

Comme Félix tient sa raquette, en prise "porte-plume", les deux frangins ont donc une nouvelle fois saisi le stylo pour continuer d'écrire l'histoire du ping tricolore, deux mois après un été de rêve à Paris. A Linz, en Autriche, ils remportent le premier titre européen en double messieurs pour la France depuis 2004 et la victoire de Patrick Chila et Jean-Philippe Gatien à Brême.

Finale en simple pour Alexis

Et la journée est loin d'être terminée. Après sa victoire éclatante devant le vice-champion olympique suédois Truls Moregard (4-0) - qu'il a encore battu en double - Alexis Lebrun peut encore faire le doublé et ainsi devenir le troisième joueur français champion d'Europe en simple, huit ans après Emmanuel Lebesson à Budapest, et près de 50 après Jacques Secrétin à Prague (1976).

De plus, Benedikt Duda, 28e mondial, n'est autre que celui qui avait renversé Félix Lebrun en quarts de finale la veille, un match éprouvant perdu 4-3 par le cadet de la famille, 18 ans, qui de colère, avait ensuite jeté sa raquette au sol.