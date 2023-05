«Davantage de respect», «plus de cohérence» : le communiqué cinglant de l'OM envers les instances du football

L'Olympique de Marseille a réclamé mardi dans un communiqué "davantage de respect" et "plus de cohérence" de la part des instances, après avoir constaté "une accumulation de décisions prises en sa défaveur" par les arbitres et dans l'élaboration des calendriers. Cette prise de position du club marseillais intervient trois jours après une défaite 2-1 à Lens dans un match crucial pour la qualification en Ligue des champions, marquée par l'annulation après intervention du VAR d'un but inscrit par Alexis Sanchez.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2023

Au sein du club, on explique que cette décision a été d'autant moins comprise que dans une situation jugée similaire lors du match Lyon-Montpellier dimanche (duel entre Joris Chotard et Johann Lepenant), la VAR n'est pas intervenu.

Discussion avec Turpin

Pablo Longoria, président du club, a eu une discussion avec l'arbitre Clément Turpin à l'issue de la partie. Selon une source au fait du dossier, un courrier a également été envoyé à la Direction technique de l'arbitrage pour déplorer un manque de cohérence dans l'utilisation de la vidéo.

"L'Olympique de Marseille souhaite toujours garder une approche très constructive vis-à-vis des instances et de l'ensemble des acteurs du football français. Néanmoins, l'Olympique de Marseille se voit dorénavant obligé de réagir tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d'ores et déjà un impact majeur sur le déroulé de sa saison", écrit l'OM dans son long communiqué.

Choix arbitraux "défavorables"

Outre la décision prise lors de Lens-OM, le club provençal regrette plusieurs choix arbitraux qu'il juge "grandement défavorables", notamment lors des réceptions de Monaco (tacle non sanctionné sur Kolasinac) et Strasbourg (exclusion de Balerdi) ou lors du match perdu au Parc des Princes contre le PSG (main de Mukiele). L'OM déplore aussi "des incohérences flagrantes dans l'élaboration des calendriers", avec des matches programmés le vendredi soir au retour des trêves internationales.

"L'OM a également subi l'impact d'une finale de coupe de France planifiée au milieu d'une journée de championnat", écrit aussi le club, en référence au match disputé par son rival lensois contre Toulouse trois jours après la finale de Coupe gagnée par le TFC. Se jugeant également pénalisé par certaines décisions de la commission de discipline concernant l'usage de fumigènes par ses supporters ou ceux de clubs rivaux, l'OM "demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décision futures afin de garantir l'équité des compétitions".