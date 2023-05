Le sursaut de Lyon, le réveil de Monaco, ce qu'il faut retenir de la 34e journée de Ligue 1

Le spectacle, les rebondissements et la délivrance à la 10e minute du temps additionnel : le Groupama stadium a sans doute vécu le scénario le plus fou de cette saison de Ligue 1, dans une fin d'après-midi électrique dans le Rhône. Mené 4-1 après une heure de jeu et un quadruplé d'Elye Wahi, l'Olympique lyonnais a réalisé une incroyable "remontada" grâce au quadruplé de son "général" Alexandre Lacazette, dont un penalty inespéré après 100 minutes de jeu.

Les supporters sont passés par toutes les émotions : en début de seconde période, ils brandissaient des banderoles critiques et certains désertaient même le stade ; quarante minutes plus tard ils chaviraient tous au coup de sifflet final. Cet exploit relance tout : l'OL n'est plus qu'à trois longueurs du 5e, Lille, dernier qualifié virtuel pour une compétition européenne. "Je vais m'en souvenir toute ma vie je pense, c'est mon premier quadruplé. On fait des erreurs qu'on paie cash mais on a montré qu'on sait faire face, qu'on a beaucoup de caractère", a réagi Lacazette sur Canal+. Voilà l'ancien attaquant d'Arsenal propulsé en tête du classement des buteurs, avec 24 buts, autant que Kylian Mbappé qui lui a rapidement répondu, dans la soirée à Troyes.

Course à l'Europe resserrée

La star du PSG a soulagé ses troupes dès la 8e minute, relayé en seconde période par Vitinha (59e) puis Fabian Ruiz (86e) après la réduction du score de Xavier Chavalerin (83e). Une victoire importante dans le contexte de la semaine après la suspension de Lionel Messi pour un voyage promotionnel en Arabie saoudite non autorisé par son club. Après l'inquiétante défaite contre Lorient (3-1), le leader parisien retrouve six points d'avance au classement sur Lens, probant vainqueur samedi du sommet de la fin de saison contre Marseille, troisième (2-1).

Mais Paris n'est pas sorti de la torpeur, malgré un calendrier favorable pour le titre: après une semaine de colère, les supporters ont à nouveau brandi des banderoles hostiles à la direction dans le Stade de l'Aube. Au pied du podium, les Monégasques se sont également relancés après deux larges défaites (3-0 à Lens puis 4-0 contre Montpellier). Aleksandr Golovin et Myron Boadu ont marqué pour rassurer le club du Rocher.

Avec 64 points, il prend le large à la 4e place grâce aux contre-performances de deux poursuivants, Lille (5e, 59 pts) et Rennes (6e, 56 pts), tous deux battus samedi. L'ASM reste tout de même à six points du podium. La 4e place offre un ticket pour la prochaine Ligue Europa, tandis que le 3e de L1 disputera les qualifications à la Ligue des champions.

Série noire pour Nantes

À l'autre bout du classement, le FC Nantes a poursuivi sa série noire contre un concurrent direct pour le maintien, Strasbourg. Dans un stade de la Beaujoire d'abord motivé puis en colère, l'entraîneur Antoine Kombouaré ne trouve pas les ressorts à quatre journées de la fin de saison. Après la claque en finale de Coupe de France contre Toulouse (5-1), ses hommes ont perdu deux fois de suite en L1 et restent 17es, désormais distancés de trois points par leurs adversaires du jour.

Autre équipe à la lutte pour le maintien, Auxerre a pris un point contre Clermont (1-1) et se classe 16e, deux points devant Nantes. Egalement en difficulté, Brest (15e) s'est incliné à Lorient (2-1). Quasiment relégué mais toujours en vie mathématiquement, l'AC Ajaccio (18e) a lui tenu le match nul contre Toulouse (0-0). Mais sa relégation, comme celle de Troyes (19e), pourrait survenir le week-end prochain.