Cyril Hanouna – Kylian Mbappé : «Je pense que son entourage a été très néfaste», juge Gilles Favard

Gilles Favard, consultant football, affirme au micro de Cyril Hanouna que l'entourage de Kylian Mbappé a "été très néfaste" pour le joueur. Au point même où il s'inquiète pour sa fin de carrière. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Un début de saison difficile, une élimination en Ligue des champions après une prestation décevante, un litige avec le PSG... L'année est difficile pour Kylian Mbappé. Et pour le consultant football Gilles Favard, une des raisons est à chercher du côté des proches du joueur. "On est tous assez tristes de ce qui lui arrive et de comment s'est passé ces deux dernières années. Et je pense sincèrement, je pense que son entourage lui a été très néfaste. Et là, je mets bien l'accent sur sa maman et son entourage", explique-t-il dans On marche sur la tête. "Je pense qu'ils lui ont fait faire un tas de conneries. Je suis emmerdé pour lui, je suis même inquiet pour sa fin de carrière."