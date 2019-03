Cyclisme - Tirreno-Adriatico : un spectateur qui traversait la route violemment percuté

La première étape de Tirreno-Adriatico, célèbre course cycliste par étapes italienne, a été marquée par un accident spectaculaire. Alors que les coureurs participaient à l'inaugural contre-la-montre par équipes, un piéton imprudent a été violemment percuté par deux coureurs de l'équipe cycliste Bora-Hansgrohe.

Les deux cyclistes ont pu finir l'étape. Sur les images de la course, on voit ce piéton traverser la route sur un passage clouté malgré les grands gestes d'un policier sur le bord de la route. Plusieurs coureurs de l'équipe Bora, lancés à pleine vitesse, ont pu l'éviter en modifiant leur trajectoire. Mais ceux qui étaient à l'arrière l'ont vu trop tard et l'Italien Oscar Gatto et le Polonais Rafal Majka l'ont percuté, les trois hommes chutant lourdement à terre.

Impressionnante chute de l'équipe Bora-Hansgrohe qui percute un piéton lors du parcours #lequipeVELOpic.twitter.com/wWeEnCWyGL — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 13 mars 2019

Les deux cyclistes ont pu finir l'étape ensemble et le piéton a été transporté conscient dans un hôpital de la région. Son état n'inspire pas d'inquiétude, selon la Gazzetta dello Sport.

L'étape a été remportée par la formation Mitchelton-Scott, permettant à l'Australien Michael Hepburn de s'emparer du maillot bleu de leader.