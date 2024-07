Cyclisme : Tadej Pogacar forfait pour les Jeux olympiques

Le cycliste slovène Tadej Pogačar, tout juste vainqueur de son troisième Tour de France, a déclaré forfait pour les Jeux olympiques de Paris en invoquant sa "fatigue", a annoncé lundi le Comité olympique slovène. "Malheureusement, Tadej Pogačar a annulé sa participation en raison d'un état de fatigue extrême", a déclaré dans un communiqué le sélectionneur de l'équipe olympique, Uros Murn.

Le coureur de 25 ans n'a par ailleurs pas digéré la non-sélection de sa fiancée Urska Zigart par la Fédération slovène. Il s'était dit "en colère" et "sans voix", dans un message publié sur les réseaux sociaux. Interrogé sur les JO dimanche, il était resté très évasif, préférant mentionner son "rêve" de porter un jour le maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Un triplé dans le viseur

Il vise en septembre à Zurich, sur un parcours montagneux qui lui est particulièrement favorable, une triple couronne Giro-Tour-Mondiaux seulement détenue par deux hommes, Stephen Roche et Eddy Merckx. Revanchard après deux éditions frustrantes, Tadej Pogačar a remporté son troisième Tour de France dimanche à Nice en laminant la concurrence. Il a décroché avec une facilité parfois insolente six victoires d'étape, dont l'ultime chrono entre Monaco et Nice, pour réaliser un doublé Giro-Tour de France inédit depuis Marco Pantani en 1998.

Avec ce troisième sacre après ceux de 2020 et 2021, le coureur d'UAE a rendu la monnaie de sa pièce à son grand rival Jonas Vingegaard qui l'avait fait craquer avec des écarts similaires lors des deux précédentes éditions. Son compatriote Primož Roglič, champion olympique en titre du contre-la-montre et contraint d'abandonner le Tour après une énième chute, n'avait lui pas été retenu dans la sélection slovène annoncée début juillet.