Cyclisme : Peter Sagan pour deux ans chez TotalEnergies

Le sprinteur slovaque Peter Sagan, 31 ans, disputera les deux prochaines saisons dans l'équipe TotalEnergies, a annoncé mardi la formation française qui évolue au niveau continental pro (2e division). Sept fois maillot vert du Tour de France et triple champion du monde entre 2015 et 2017, Sagan courait ces dernières saisons pour l'équipe allemande Bora. Il sera accompagné dans sa nouvelle équipe par deux autres coureurs de sa formation actuelle, l'Italien Daniel Oss (34 ans) et le Polonais Maciej Bodnar (36 ans).

"C'est sans doute le coureur le plus populaire au monde"

Ce recrutement-choc se double d'un changement de cycles pour l'équipe de Jean-René Bernaudeau qui sera équipée désormais par la firme américaine Specialized, associée de longue date au Slovaque. "Recruter Peter est évidemment une incroyable fierté. C'est sans doute le coureur le plus populaire au monde, c'est un talent exceptionnel, il nous fait changer de dimension", a déclaré Jean-René Bernaudeau, dont l'équipe reste sur deux Tours de France très discrets.

"Peter est un immense compétiteur, tout le monde le sait, et il va avant tout nous apporter des victoires: nous comptons sur lui pour cela", a ajouté Bernaudeau pour qui la venue de Sagan est "avant tout le marqueur d'une ambition sportive". "Jean-René est un manager qui a envie de faire bouger les lignes dans le monde du vélo, j'espère pouvoir aider cette équipe à y parvenir, et remporter de nombreuses courses sous ces nouvelles couleurs", a commenté Sagan.

Le Slovaque a déjà remporté 118 victoires, dont quatre cette année.