Cyclisme : Mathieu van der Poel résiste à Tadej Pogacar pour s'offrir son deuxième Milan-Sanremo

Mathieu van der Poel remporte ce samedi le Milan-Sanremo pour la deuxième fois après avoir résisté à plusieurs attaques de Tadej Pogacar qui a pris tous les risques pour se défaire du Néerlandais. Le Slovène a perdu la deuxième place au profit de Filippo Ganna.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté samedi Milan-Sanremo, le premier Monument cycliste de la saison, devant l'Italien Filippo Ganna et un Tadej Pogacar ultra-offensif à l'issue d'une course palpitante. C'est, après 2023, la deuxième victoire dans la Primavera pour Van der Poel qui a résisté à plusieurs attaques de Pogacar.

Le Slovène a tout essayé pour le décrocher, mais en vain, se faisant même souffler la deuxième place par un Ganna d'une résilience admirable. Pour résoudre l'énigme posée par la Primavera, Pogacar a fait tapis et pris tous les risques en faisant exploser la course dès la Cipressa, l'avant-dernière ascension, à environ 25 kilomètres de l'arrivée.

Le Néerlandais revient à la hauteur de Pogacar au palmarès des cinq plus grandes classiques du calendrier

Derrière deux gros relais de ses équipiers, Tim Wellens et Jhonatan Narvaez, il a attaqué à plusieurs reprises pour secouer le peloton dans tous les sens et mettre au supplice tous les favoris. Deux hommes seulement ont réussi à le suivre, Mathieu van der Poel et Filippo Ganna, alors que le jeune Français Romain Grégoire a pu s'accrocher pendant quelques centaines de mètres.

Le trio Pogacar-Van der Poel-Ganna a creusé son avantage dans la section plate amenant jusqu'au Poggio, l'ultime bosse, où Pogacar a encore accéléré à trois reprises. Mais le sparadrap Van der Poel est resté collé dans sa roue et a même tenté de contrer le Slovène.

Ganna, qui avait décroché légèrement, est revenu sur les deux hommes après la descente, à 800 mètres de l'arrivée Via Roma. Les trois hommes se sont alors joué la victoire au sprint et c'est Van der Poel, le plus rapide des trois, qui s'est logiquement imposé.

En remportant son septième Monument, le Néerlandais de 30 ans revient à la hauteur de Pogacar au palmarès des cinq plus grandes classiques du calendrier. Et renvoie le Slovène à la question qui le taraude depuis des années : comment faire pour gagner enfin cette classique qui lui résiste tant ?