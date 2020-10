Cyclisme : Julian Alaphilippe remporte la Flèche Brabançonne

Le nouveau champion du monde Julian Alaphilippe a remporté la Flèche Brabançonne, sa première victoire avec le maillot-arc-en-ciel, mercredi à Overijse en Belgique. Le puncheur français a réglé au sprint ses deux compagnons d'échappée, Mathieu van der Poel et Benoît Cosnefroy, trois jours après son immense désillusion dans Liège-Bastogne-Liège, où "Alaf" s'était rendu coupable d'une célébration trop précoce et d'un écart. "Il n'y a pas de revanche", a assuré le Français malgré la déception de dimanche. "J'étais vraiment content d'être au départ pour me faire plaisir, profiter du maillot. C'est un sentiment spécial de gagner avec".

Les attaques à répétition d'Alaphilippe et du tenant du titre Mathieu van der Poel dans les trente derniers kilomètres de cette semi-classique ont permis au duo de s'isoler enfin à 11 kilomètres de la ligne après une énième accélération violente du porteur du maillot irisé dans le Moskesstraat, une montée pavée de 500 mètres à 8,3%.

Cosnefroy trop court

Un autre Français, Benoît Cosnefroy, deuxième de la Flèche Wallonne il y a une semaine, a réussi à les rejoindre après avoir basculé à quelques longueurs au sommet. Et il a lancé, à un peu plus de 200 mètres, le sprint remporté d'une demie-roue par Alaphilippe qui s'est fait comme dimanche une frayeur en levant les bras alors que le champion des Pays-Bas déboulait sur sa gauche.

Mais à la différence de Primoz Roglic, le petit fils de Raymond Poulidor a été trop court. "Je suis vraiment content, c'était pas prévu que je cours ici mais avec l'annulation de l'Amstel (Gold Race, prévue initialement dimanche 10 octobre, ndlr)... C'est une course qui m'a toujours plu", a savouré le champion du monde dont la prochaine échéance est le Tour des Flandres le 18 octobre.