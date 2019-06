Coupe du monde féminine : face au Nigeria, l'Allemagne se rassure (3-0) et file en quarts

Après un premier tour en trompe-l'oeil, qui l'a vu remporter ses trois matches et marquer six buts sans en encaisser aucun, mais sans vraiment se rassurer, l'Allemagne a engrangé de la confiance avant les quarts de finale, grâce à sa victoire sans problèmes contre le Nigeria, samedi, à Grenoble (3-0).

Tout s'est décidé lors de la première demi-heure

Tout s'est rapidement dessiné pour les championnes du monde 2003 et 2007, grâce à un premier but de la tête de la capitaine Alexandra Popp (1-0, 20e). Quelques minutes plus tard, une faute d'Evelyn Nwabuoku dans sa surface de réparation a offert à Sara Daebritz une occasion de doubler la marque, que la milieu de terrain n'a pas ratée (2-0, 27e). Les Allemandes ont ensuite maîtrisé leur sujet, en privant les Nigérianes d'occasion nette pour réduire l'écart. En fin de match, Lea Schuller a triplé la marque d'une jolie frappe croisée.

En quarts de finale, l'opposition devrait être plus corsée pour l'Allemagne : elle affrontera la Suède ou le Canada, opposés au Parc des Princes, lundi soir à 21 heures. Ce quart de finale entre prétendants à la victoire finale aura lieu à Rennes, samedi prochain, à 18h30.