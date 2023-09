Coupe du monde de rugby : le Nord montre son amour pour les Bleus et pour la compétition

Le XV de France est arrivé dans le Nord hier pour disputer son deuxième match dans cette Coupe du monde de rugby. Les Bleus affronteront l'Uruguay dans un stade Pierre Mauroy de Lille qui s'annonce archi comble. Les supporters lillois ont accueilli les hommes de Fabien Galthié avec une haie d'honneur. Une occasion, aussi, pour eux, de leur montrer l'amour du ballon ovale qui existe dans cette région pourtant plus connue pour être une terre de football que de rugby.

"Ça permet la promotion du rugby dans le Nord"

"On dit souvent que le Nord n'est pas une terre de rugby, on se trompe, ils vont jouer à Lille et s'entraîner à Villeneuve-d'Ascq qui est une terre de rugby", rapporte Virgile, éducateur de rugby et supporter du XV de France. Le Nord s'est mise aux couleurs de cette Coupe du monde de rugby. Sur la Grand'Place, la statue de la déesse protectrice des Lillois tient désormais un ballon ovale dans les mains. Les vitrines des commerces et des bars affichent fièrement des drapeaux tricolores ou des slogans comme "Ici bat le cœur du rugby".

"Ça fait du bien de voir les gens soutenir une équipe, il y a de la mixité sociale, des générations qui s'entrecroisent" déclare Anne, gérante de bar, au micro d'Europe 1. La région accueille de nombreux supporters étrangers, des Anglais ou des Australiens. Seule déception, l'absence d'une fan zone dans la ville comme celle de Paris. Mais pour combler ce manque, la ville a mis en place des animations et un village rugby dans lequel les supporters pourront aller admirer le trophée Webb Ellis, le trophée qui sera remis au vainqueur de la compétition.