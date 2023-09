Coupe du monde de rugby 2023 : découvrez la composition des Bleus face à l'Uruguay

Le troisième ligne du XV de France Anthony Jelonch, opéré d'une rupture du ligament croisé du genou gauche le 6 mars, a gagné son pari fou : il effectuera son retour sur les terrains face à l'Uruguay, jeudi à Lille (21h00), pour le deuxième match des Bleus dans le Mondial de rugby 2023. Le joueur du Stade toulousain (27 ans, 25 sél.) a même été désigné capitaine d'une équipe à laquelle le sélectionneur Fabien Galthié a apporté douze changements par rapport à celle qui avait battu la Nouvelle-Zélande (27-13) vendredi en ouverture de la Coupe du monde.

Seuls trois joueurs, le centre de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana (23 ans, 19 sél.), l'ailier de Toulon Gabin Villière (27 ans, 15 sél.) et le deuxième ligne du Racing 92 Cameron Woki (24 ans, 23 sél.), conservent leur place de titulaire.

Les cadres ménagés

Face à la 17e nation mondiale, la plupart des cadres ont été ménagés, selon la composition annoncée mardi par Galthié depuis l'hôtel des Bleus à Marcq-en-Baroeul (Nord). Repos donc pour le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont, pour l'indispensable troisième ligne centre Grégory Alldritt ou pour l'ailier prolifique Damian Penaud, et place à une rotation de l'effectif. En troisième ligne, Jelonch est encadré par le flanker polyvalent du Stade français Sekou Macalou (27 ans, 19 sél.) et par le Rochelais Paul Boudehent (23 ans, 4 sél.). En deuxième ligne, Woki est associé au Lyonnais Romain Taofifenua (32 ans, 45 sél.).

Devant, les piliers toulonnais Jean-Baptiste Gros (24 ans, 26 sél.) et toulousain Dorian Aldegheri (30 ans, 12 sél.) accompagnent le talonneur rochelais Pierre Bourgarit (26 ans, 10 sél.). A l'arrière, le maillot N.15 a été attribué au Toulousain Melvyn Jaminet (24 ans, 16 sél.), tandis que le jeune ailier de l'UBB Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 3 sél.) est associé à Gabin Villière à l'autre aile. Enfin, la charnière est composée de l'ouvreur de La Rochelle Antoine Hastoy (26 ans, 4 sél.) et du demi de mêlée Maxime Lucu (30 ans, 16 sél.).