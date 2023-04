Coupe du monde de rugby : des changements à venir dans les modalités du tirage au sort

Le patron du rugby mondial, Alan Gilpin, a annoncé mercredi des changements dans les modalités du tirage au sort lors des prochaines Coupes du monde, après des critiques sur le format utilisé pour le Mondial en France en septembre. Le tirage au sort de l'édition 2023 a été fait en 2020 mais le classement mondial a depuis évolué et les quatre premières nations, l'Irlande, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, se retrouvent dans la même partie de tableau. Ce qui signifie que seules deux de ces équipes accéderont aux demi-finales.

L'Irlande, meilleure équipe actuelle au monde, est ainsi dans la poule B avec l'Afrique du Sud, championne en titre, et l'Écosse, pour seulement deux places qualificatives pour les quarts de finale. Au contraire de l'Angleterre, qui n'a remporté que deux de ses cinq matches du Tournoi des six nations cette année et qui va profiter d'un parcours a priori facile dans la poule D, avec le Japon et l'Argentine, et jusqu'aux demi-finales.

Frustration des entraîneurs et des joueurs

Le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, a assuré lors d'une conférence à Londres qu'il comprenait "tout à fait" les critiques exprimées par les supporters. "Et je comprends aussi la frustration des entraîneurs et des joueurs", a-t-il ajouté, expliquant que l'instance mondiale suivrait désormais l'exemple du football, où les tirages au sort du Mondial et de l'Euro interviennent moins d'un an avant le début de la compétition.

Le Mondial 2023 a un tableau inégal "à cause de la date du tirage au sort", a-t-il admis. "On utilise les classements mondiaux, ce qui est la meilleure représentation des forces et des faiblesses d'une équipe, mais ça a été fait à un moment qui, comparé à maintenant, peut devenir obsolète".