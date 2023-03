Coupe du monde de rugby : Serge Blanco sera consultant Europe 1 pendant la compétition

À l'occasion de la Coupe du monde de rugby 2023, organisée en France du 8 septembre au 28 octobre prochain, Europe 1 pourra compter sur l'expertise de Serge Blanco. L'ancien joueur mythique du XV de France sera consultant pendant la compétition et commentera en exclusivité les matchs des Bleus. En parallèle, il interviendra régulièrement dans l'émission quotidienne Europe 1 Sport de 20h à 23h et sera l'invité exceptionnel de la série de podcast "Les Géants" avant le Mondial autour de Jacques Vendroux et de l'équipe d'Europe 1 Studio.

Véritable légende vivante du rugby et du sport français en général, celui que l'on surnomme "le Pelé du rugby" a porté à 93 reprises le maillot du XV de France entre 1980 et 1991 et détient toujours le record du nombre d'essais marqués en bleu (38). Sous le maillot flanqué du coq, il a remporté à six reprises le Tournoi des V Nations, réalisant même le Grand Chelem en 1981 et 1987. Sur la scène continentale, il a atteint la finale du Mondial australien et néo-zélandais en 1987 où les Bleus ont dû s'incliner face aux All Blacks.

Une carrière de dirigeant après le rectangle vert

Ailier spectaculaire, doté de qualités techniques largement supérieures à la moyenne, Serge Blanco a effectué l'intégralité de sa carrière au Biarritz Olympique. En jurant fidélité au club de son enfance, le natif de Caracas au Venezuela n'a pas eu l'opportunité de construire le palmarès florissant que d'aucuns lui prédisaient. Sous la tunique rouge et blanche, il a dû se contenter d'une finale du championnat de France en 1992 - perdue face au Rugby Club Toulonnais - alors qu'il se trouvait au crépuscule de sa carrière.

Une fois les crampons raccrochés, Serge Blanco épouse une carrière de dirigeant dans les instances du rugby français. Entre 1995 et 1998 puis entre 2008 et 2015, il occupe les fonctions de président du Biarritz Olympique et a également été élu à la tête de la ligue nationale de rugby (LNR) entre 1998 et 2008. Cette année là, il devient membre du comité directeur de la Fédération française de rugby avant de quitter son poste en janvier 2023 après la démission du président Bernard Laporte, condamné pour corruption. L'ancien ailier est également connu pour avoir lancé sa propre marque de prêt-à-porter à son nom dès la fin de sa carrière en 1992.