Coupe du monde de rugby : avant France-Uruguay, le trophée Webb-Ellis présenté au public lillois

Alors que les Bleus s'apprêtent à défier l'Uruguay au Stade Pierre-Mauroy de Lille, pour leur deuxième match de poule dans cette Coupe du monde de rugby, les supporters, venus dans le Nord pour encourager le XV de France, ont eu droit à une petite attraction supplémentaire. Le trophée Webb-Ellis était, en effet, présenté à la foule sur la Grand'Place de Lille.

Les plus patients ont fait la queue de longues minutes pour se faire photographier à côté du trophée. "Il est magnifique", salue d'ailleurs une supportrice. Tous nourrissent la conviction que cette équipe de France décrochera, le 28 octobre prochain, le Graal du rugby. "On est là pour ça, on va les soutenir", appuie une autre fan tricolore.

"C'est formidable que l'on ait également le rugby dans le Nord"

Ce XV de France fédérateur a définitivement conquis les cœurs. "On sent qu'il y a une effervescence à travers la France et que l'évènement rapproche les Français", témoigne ce supporter. "Je suis très content de venir voir l'équipe de France jouer à Lille. Moi, je suis ch'ti d'origine et fan de rugby donc c'est formidable que l'on ait également le rugby dans le Nord", ajoute ce régional de l'étape.

Une ambiance de fête, également saluée par les supporters uruguayens, présents ce jeudi à Lille : "C'est magnifique, nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes deux amis, venus d'Uruguay et tout le monde est très gentil avec nous et on est très heureux d'être ici". Des visiteurs joyeux, mais qui seraient bien inspirés de ne pas se bercer d'illusion. "Victoire pour la France, bien évidemment ! 40 à 6, on s'est dit ça. Il y aura beaucoup d'essais pour nous, on ne va pas vraiment les écraser, mais il y aura un gros score", pronostique ce spectateur. Difficile de trouver pour serein et confiant en l'avenir qu'un supporter du XV de France.