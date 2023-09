Quand le XV de France s’entraînait sur le bitume d’un parking…

Depuis 1987, le rugby a entamé sa lente transition entre le sport amateur et le sport professionnel. En 1999, la Coupe du Monde de rugby en est à sa quatrième édition et, bien qu’il y ait des progrès, l’organisation de certaines fédérations pêche encore… Surtout lorsqu’elles en attendent peu de leur équipe ! C’est le cas de la Fédération Française de Rugby, qui n’imaginait pas que les Bleus de l’époque iraient si loin dans la compétition, comme l’explique Marc Lièvremont dans le podcast " Les Géants du rugby ".

Ainsi, peu de choses ont été mises en place. " On a vécu des moments de préparation dans des conditions pas très confortables " témoigne-t-il. C’est à Slough, en Angleterre, que le XV de France établit son camp de base pour préparer sa demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, mais rien n’est vraiment prêt pour les accueillir.

Une préparation "pas très confortable" pour les Bleus

Cloîtrés dans une tour, sans aucun espace vert, les Bleus se retrouvent à devoir faire avec les moyens du bord. " C’était la galère pour tout ", se souvient Marc Lièvremont, " pour trouver des terrains qui étaient en piteux états, de vrais bourbiers ". Si bien que les joueurs finissent par s’entraîner sur des parkings. Ils s’en tiennent à des séances de " touchés ", pas encore assez désespérés pour se plaquer sur le bitume.

" Je me souviens de trucs à l’arrache, on s’est préparé comme une équipe de fédérale ", explique Lièvremont. Pas vraiment de quoi rassurer les Bleus avant leur match contre les All Blacks… Pour couronner le tout, rien n’est fait pour faciliter l’accompagnement des familles dans ces moments où leur soutien est essentiel. Mais les joueurs peuvent compter sur des épouses déterminées, prêtes à dépenser 10.000 francs, soit 1.500 euros, dans des périples en train et en avion pour les rejoindre.

A l’aube de cette demi-finale légendaire, très peu sont ceux qui croient en cette équipe de France. " On était un peu seuls contre tous mais on avait le sentiment d’avoir une paix royale parce qu’on était là, en demi-finale, malgré toutes critiques ". Les joueurs français vont donc se dépasser et offrir un match d’exception. Découvrez le parcours renversant des Bleus lors du Mondial 1999 aux côtés de Marc Lièvremont dans "Les Géants du rugby", un podcast original produit par Europe 1 Studio.