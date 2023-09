Coupe du monde de rugby : avant de défier l'Uruguay, des Bleus humbles et concentrés

Les affaires reprennent pour les Bleus. Ce jeudi, les hommes de Fabien Galthié défient l'Uruguay au Stade Pierre-Mauroy de Lille, quatre jours après leur succès face à la Nouvelle-Zélande (27-13) en ouverture de la Coupe du monde de rugby. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Ce mercredi, les Bleus ont foulé la pelouse de l'enceinte nordiste pour un petit entraînement d'à peine une heure où les titulaires ont pu travailler les lancements de jeu.

De quoi entrer pleinement dans cette confrontation face aux Uruguayens, car les All Blacks, c'est déjà du passé et les Bleus ont tourné la page, assure Raphaël Ibañez, le manager général de l'équipe de France. "C'est tout le charme de la compétition. On ne peut pas se permettre d'être contemplatif. Tout nous amène à nous projeter rapidement vers le match suivant".

"Être forts sur nos bases"

Une rencontre où les Bleus seront ultra-favoris, mais hors de question de prendre cette équipe d'Uruguay à la légère. Le centre Arthur Vincent veut du sérieux ce jeudi soir. "Le plus important pour nous demain soir, ça va être de se retrouver collectivement, de jouer simplement et d'être forts sur nos bases, ce que l'on a revu cette semaine".

Le XV de France n’a plus qu’à montrer à son staff qu’il a correctement appris ses leçons avant de fouler la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de Lille où les Bleus ne se sont plus produits depuis novembre 2018 et une victoire 28-13 face à l'Argentine.