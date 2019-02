Coupe du monde de biathlon : la France remporte le relais mixte de Soldier Hollow

La France a remporté dimanche le relais mixte de Soldier Hollow, aux Etats-Unis, dernière épreuve de la Coupe du monde de biathlon avant les Championnats du monde 2019 le mois prochain.

Des Français excellents sur le pas de tir. Le quatuor français composé de Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux, Célia Aymonier et Anaïs Chevalier, a devancé avec un chrono d'1h03'51''4 l'Allemagne de 13''5 et la Norvège d'1'02''2. Le relais français a fait la différence sur le pas de tir avec seulement trois recharges et aucune pénalité.

Une première place consolidée. La France, championne olympique en titre de la spécialité, avait déjà remporté le premier relais mixte de l'hiver en décembre à Pokljuka, en Slovénie, et a donc consolidé sa première place au classement général de la Coupe du monde de la discipline.