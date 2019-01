Biathlon : Martin Fourcade annonce faire l'impasse sur les deux prochaines étapes de Coupe du monde

Martin Fourcade, en difficulté depuis le début de la saison, a annoncé dimanche sur la Chaîne L'Équipe qu'il fera l'impasse sur les deux prochaines étapes de la Coupe du monde de biathlon (7-10 février à Canmore au Canada, 15-17 février à Salt Lake City aux États-Unis) afin de préparer les Mondiaux (7-17 mars à Ostersund en Suède).

"Pas en mesure de me battre pour la première place". "J'ai pris la décision avec l'encadrement de ne pas faire la tournée américaine. Ce n'est pas une décision simple pour moi parce que j'ai toujours respecté le classement général mais je ne suis pas en mesure de me battre pour la première place" a déclaré le septuple tenant du Gros Globe de cristal après avoir pris la quatrième place de la mass start d'Anterselva dimanche.

Deuxième au classement général. "Il m'en manque encore pas mal en ski, je me bats derrière Johannes Boe (leader de la Coupe du monde, ndlr) pour essayer d'exister mais l'athlète qui se bat cette année sur la piste n'est pas celui qui a réalisé de belles performances ces dernières années, a-t-il ajouté. Il y a vraiment trop d'écart entre ce que je fais sur les skis aujourd'hui, ce que j'ai fait durant la préparation, et ce que je suis capable de faire." Avec seulement deux victoires cette saison, Fourcade est deuxième du classement général à 282 points de l'intouchable Boe, vainqueur à onze reprises et deuxième dimanche de la mass start.