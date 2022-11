Coupe du monde 2022 : quelle composition pour les Bleus face à la Tunisie ?

Quelle sera la composition des Bleus pour affronter la Tunisie ? Le onze de l'équipe de France pourrait être en partie remanié pour le match face à la Tunisie mercredi à 16 heures. Didier Deschamps pourrait faire le choix de ménager certains cadres du groupe en vue des huitièmes de finale dans cette Coupe du monde 2022.

Le sélectionneur de l'équipe de France avait déjà annoncé la couleur à la fin du match contre le Danemark samedi dernier (2-1) : "Je ne vais pas prendre de risque. Ne me demandez pas combien il y aura de changements, mais oui, je ferai tourner. On a mérité cette situation de pouvoir faire souffler des joueurs."

Entre cinq et sept changements ?

Traditionnellement, quand Didier Deschamps fait tourner dans un dernier match qui n'a plus aucun enjeu, il effectue entre cinq et sept changements par rapport à sa composition de départ type. "Avec ces cinq changements vous avez la possibilité de faire reposer la moitié de votre équipe pour équilibrer les temps de jeu", a réagi Aline Riera dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 19h15 à 20h).

Un changement très probable pour les Bleus est celui d'Hugo Lloris. Comment en 2018 lors du dernier match de poules, Didier Deschamps pourrait aligner l'ancien marseillais Steve Mandanda. Un choix qui convient à Alain Roche, présent dans Europe 1 Sport : "s'il (Didier Deschamps) est superstitieux il va faire jouer Mandanda puisque c'était le cas du troisième match de poules en 2018 quand on a été champion du monde".

>> LIRE AUSSI - Coupe du monde 2022 : la Française Stéphanie Frappart première femme à arbitrer un match

"Tenir les remplaçants en éveil"

Pour Aline Riera, "il faut tenir tous les remplaçants en éveil et en faire reposer certains." Et pour cause, faire participer tous les joueurs à la fête du football aide à la cohésion d'une équipe. Les joueurs cadres peuvent également souffler, un choix tactique à ne pas négliger si les Bleus veulent tenir le marathon qu'est la Coupe du monde de football.

Mais dernier paramètre que Didier Deschamps devra ajuster : les égos. À commencer par la pépite Kylian Mbappé. Ce dernier aurait fait part de sa volonté de jouer contre la Tunisie. Un souhait qui s'inscrit dans un objectif bien défini : devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du monde.