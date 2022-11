Coupe du monde 2022 : «On a confiance pour Varane», assure l'adjoint de Didier Deschamps

Raphaël Varane sera-t-il titulaire, ce mardi soir à 20 heures, pour affronter le Danemark Convalescent, le défenseur des Bleus se remet tout doucement de "son pépin musculaire" et devrait être apte pour débuter le Mondial au Qatar. Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport, l'adjoint de Didier Deschamps Guy Stephan se veut rassurant au sujet du vice-capitaine des Bleus.

"On a confiance pour qu'il se rétablisse et qu'en fin de semaine il soit apte à reprendre les différents temps de jeu, et donc les duels", a précisé le membre du staff de l'équipe de France. Et c'est chose faite, Varane a pris part, samedi soir, à une séance collective avec l'équipe, ce qui laisse présager un retour imminent sur les terrains, peut-être dès mardi soir.

"Quelqu'un qui compte beaucoup"

Le retour dans l'effectif du défenseur tricolore serait une très bonne nouvelle, notamment après la série noire de blessés de dernière minute dont Karim Benzema, qui a dû déclarer forfait samedi soir. "On a confiance pour lui", a certifié l'adjoint de Didier Deschamps dans Europe 1 Sport.

"C'est une personnalité qui a grandi, qui est avec nous depuis le départ, il est arrivé avec nous en 2012 et a connu sa première sélection en 2013, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans le vestiaire, qui a pris de l'ampleur", a déclaré Guy Stephan au sujet de Raphaël Varane. "Il est capable de s'exprimer avant le match , à la mi-temps, c'est un joueur qui compte", a-t-il poursuivi.

Défense à quatre

Le sélectionneur des Bleus devrait aligner une défense à quatre pour la rencontre face à l'Australie mardi soir à 20 heures, un match qui sera à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Un choix tactique qui n'a plus été vu en équipe de France depuis 2018.

"Didier (Deschamps) a estimé que dans les matches qu'on a joué à trois ou à cinq on laissait trop de possibilités à l'adversaire et qu'on était trop en difficultés", a justifié Guy Stephan au micro d'Europe 1 Sport, avant de conclure : "Avec le retour à une défense à quatre, Didier pense que c'est le système où on sera les plus performants."