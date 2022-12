Coupe du monde 2022 : ce que préparent les Anglais pour faire déjouer Kylian Mbappé

Comment stopper le prodige des BleusKylian Mbappé ? Les Anglais n'ont plus que 72 heures pour répondre à cette problématique en vue du quart de finale de la Coupe du monde de football au Qatar contre la France. Le journal britannique The Guardian a même révélé que le meilleur buteur provisoire de la compétition avec cinq réalisations fait frissonner tout un pays si bien que le staff de l'Angleterre prépare une tactique spéciale pour l'arrêter, avec notamment le défenseur Kyle Walker.

Positionné sur le côté gauche depuis le début du Mondial au Qatar, l'attaquant du Paris-SG sera l'adversaire direct de Walker. Ce dernier s'attend à un duel âpre : "J'ai déjà joué contre lui plusieurs fois avec Manchester City et c'est un joueur fantastique, en super forme. Ça ne va pas être facile mais quand on est pro, on veut jouer contre les meilleurs et il l'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au moment où on se parle."

"Je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge"

Au micro d'Europe 1 Sport, le défenseur de l'Angleterre, réputé pour sa vitesse de pointe, a déclaré : "Qui est le plus rapide ? Nous verrons samedi et qui sait, j'espère que ce sera moi... Je sais ce que je dois faire pour l'arrêter, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas".

Mais pour le défenseur de Manchester City, une victoire ne se construit pas avec un seul homme. "Je comprends pourquoi on se focalise sur ça, mais ce n'est pas Angleterre-Mbappé, c'est Angleterre-France. Il est un top joueur mais on ne joue pas au tennis, c'est un sport collectif. Ce sera un match dur, et je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge pour qu'il aille marquer", a ironisé Kyle Walker.

Quoiqu'il en soit, les staff de l'Angleterre fera de Kylian Mbappé sa priorité. Un membre de la Fédération britannique aurait même été missionné pour étudier attentivement le style des Bleus pendant deux années entières. Et pour cause, les Anglais ne veulent pas subir une deuxième défaite consécutive contre la France, après celle de 2017. Lors de ce match, Kylian Mbappé avait déjà martyrisé la défense des Trois Lions. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'avait alors que 17 ans.