Coupe du monde 2022 : quand Gilbert Montagné chante à la gloire de Kylian Mbappé et des Bleus

Gilbert Montagné sera-t-il le nouveau Vegedream de 2022 ? Le chanteur connu pour ses nombreux tubes dont Les sunlights des tropiques a composé, sur un coup de tête avec Didier Barbelivien, un titre à l'effigie de la pépite des BleusKylian Mbappé pour encourager la France pour la Coupe du monde de football au Qatar. Invité de marque dans l'émission Europe 1 Sport, qui a lieu tous les soirs de 20 heures à 23 heures, Gilbert Montagné a expliqué vouloir "remercier la star de l'équipe de France."

Présent sur le plateau de l'émission, Didier Barbelivien a précisé avoir soufflé cette idée au chanteur à la suite du match de la France contre la Pologne : "J'ai appelé Gilbert quand j'ai vu les deux buts contre la Pologne, c'est-à-dire quelque chose que j'ai jamais : un joueur faire la lucarne gauche puis la lucarne droite en 20 minutes. De mémoire de spectateur j'ai jamais vu un truc pareil."

"Une façon spontanée de dire merci"

Après avoir débattu des performances extraordinaires de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Didier Barbelivien décide d'écrire quelques phrases sur Mbappé. "Je lui ai dit : "Gilbert on ferait pas un "gimmick" pour Mbappé et pour l'équipe de France ?", raconte l'animateur de l'émission d'Europe 1 Dis-moi ce que tu chantes. L'idée séduit aussitôt Gilbert Montagné qui reçoit par SMS les petites phrases écrites de son ami. Dès le lendemain matin, le chanteur se rend à son studio et compose ces quelques phrases.

"En équipe de France t'es magique", peut-on écouter dans ce tube. Un hommage donc à Kylian Mbappé mais aussi à toute l'équipe de France qui tenait à cœur aux deux : "Avec Gilbert, on n'a pas 50 façons de les remercier. Alors si on peut le faire en quelques notes, c'est une façon spontanée de dire merci", a justifié Didier Barbelivien au micro d'Europe 1 Sport. Alors que l’équipe de France brigue une place en demi-finale du Mondial au Qatar samedi face à l'Angleterre, espérons que cette reprise les motivera à gagner.