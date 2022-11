Coupe du monde 2022 : le trophée, les supporters et les équipes arrivent en ordre dispersé

Après une tournée mondiale de six mois à travers une cinquantaine de pays, la coupe qui sera brandie par le vainqueur le 18 décembre est revenue dans l'émirat dimanche matin, à sept jours du match d'ouverture qui opposera le Qatar à l'Equateur le 20 novembre.

Les appels de la Fifa à "se concentrer" sur le football butent toutefois toujours sur les critiques européennes sur le traitement réservé aux travailleurs migrants, aux femmes et à la communauté LGBT+.

L'équipe américain déjà arrivée

"J'ai l'impression que c'est tout ce que nous lisons ces dernières semaines", a commenté Ringo Gonzalez, un Équatorien basé en Allemagne, rencontré par l'AFP au pied de l'horloge marquant le compte à rebours avant la Coupe du monde, sur la Corniche de Doha.

"Ce sera bien de voir enfin les équipes. Je veux que l'Équateur réussisse et voir (l'Argentin) Lionel Messi et les autres grands noms en action."

L'équipe américaine a pris ses quartiers sur l'île artificielle The Pearl (La Perle) ces derniers jours et l'Australie devait atterrir à son tour dans la soirée.

Messi, Neymar et Mbappé sur le terrain

Conséquence du décalage du tournoi à l'automne pour bénéficier de températures plus clémentes que l'été, les grands championnats européens jouaient encore ce week-end et de nombreuses vedettes étaient sur les terrains avec leur club.

Messi, le Brésilien Neymar et le Français Kylian Mbappé faisaient tous trois partie du onze de départ du Paris Saint-Germain contre Auxerre en championnat de France et se sont plutôt amusés (5-0).

Dans le port de la capitale qatarie, derrière l'horloge du compte à rebours, un immense bateau de croisière construit pour héberger des milliers de supporteurs avant de parcourir les mers, devait être baptisé en fin d'après-midi.

2,9 millions de billets vendus

En conformité avec les lois du pays musulman conservateur, qui restreignent la consommation d'alcool et prohibent les jeux d'argent, une bouteille d'eau de rose sera brisée sur la coque en lieu et place du traditionnel champagne et le casino du navire restera fermé tant qu'il sera au port.

Selon les organisateurs, 2,9 millions de billets sur 3,1 millions au total ont été vendus et les fans qui visitent le principal point de vente dans le quartier de West Bay en sortent souvent les mains vides, comme Matthew Coleman, un Australien résidant à Doha, et son ami néerlandais Gijs Beenker, qui n'ont pas trouvé de match "intéressant" en vente.