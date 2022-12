Coupe du monde 2022 : Lionel Messi, l'homme de tous les records… même sur Instagram

Lionel Messi empile les records sur les pelouses, mais également sur les réseaux sociaux. Quelques heures après le succès de l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 face à la France (3-3 / 4-2 aux t.a.b), la star de l'Albiceleste a publié sur Instagram une photo de lui brandissant fièrement le plus convoité des trophées. En moins d'une journée, le cliché a été liké par plus de 45 millions de personnes, faisant de ce post le plus aimé de l'histoire du réseau pour un sportif de haut niveau.

La photo de Messi s'accompagne d'un bref texte dans lequel il exprime sa joie d'avoir décroché à 35 ans le graal qu'il recherchait tant. "Champions du monde !!!! Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous prouvons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous combattons ensemble, sommes capables d'obtenir ce que nous voulons (...) Nous l'avons fait", a-t-il écrit.

Messi, un habitué des photos à succès

Le précédent record avait été établi par une photo, postée sur le compte du Portugais Cristiano Ronaldo, où l'on voit ce dernier disputer une partie d'échecs avec... Lionel Messi sur une malle Louis Vuitton, dans le cadre d'une publicité pour la marque. Un post liké par "seulement" 41,9 millions d'internautes.

Il y a un an, Lionel Messi avait déjà dynamité le réseau en publiant une photo de lui, accompagné du trophée de la Copa America, remportée par l'Argentine en juillet 2021. Il s'agissait, à l'époque, du premier titre majeur glané par l'attaquant du PSG sous le maillot argentin. Le cliché avait reçu près de 21,8 millions de likes.

Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui restent encore assez éloignés du record absolu enregistré par Instagram. À ce jour, le post le plus liké de l'histoire n'est autre qu'un simple œuf sur un fond blanc avec 55,9 millions de mentions "j'aime".