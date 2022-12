Coupe du monde 2022 : le Japon bat l'Espagne, les deux équipes qualifiées, l'Allemagne est éliminée

Le Japon a battu 2-1 l'Espagne, quand même sauvée, et l'Allemagne a dominé en vain 4-2 le Costa Rica, éliminé aussi, mais les quatre équipes ont toutes été successivement qualifiées et éliminées au fil de l'évolution des scores. Le Japon affrontera la Croatie en 1/8 et l'Espagne le Maroc.

Le Maroc, 1er du groupe F, et la Croatie, finaliste du Mondial russe il y a quatre ans, affronteront respectivement l'Espagne et le Japon, qui a arraché la première place du groupe E à l'Espagne et éliminé au passage l'Allemagne.

