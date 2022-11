Coupe du monde 2022 : la petite phrase d'Antoine Griezmann qui a retenu l'attention

Les Bleus se sont imposé 2-1 face au Danemark samedi lors de la Coupe du monde au Qatar, une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Artisan de ce succès, Antoine Griezmann, passeur sur le deuxième but français. L'attaquant égale Zinedine Zidane au nombre de passe décisive en sélection et n'est plus qu'à une longueur du record de Thierry Henry. Un retour en forme pour le numéro 7 qui a conclu son interview en sortie de terrain par une petite phrase qui a retenu l'attention.

Une phrase qu'il ne s'approprie pas pour la première fois

Juste après le coup de sifflet final, Antoine Griezmann a pris le temps de répondre à quelques questions, et juste avant de rentrer au vestiaire, il a lâché : "Vive la France et vive la République". Une phrase marquante qu'il ne s'approprie pas pour la première fois. Pendant la Coupe du monde 2018, juste avant la finale contre la Croatie, en conférence de presse le joueur s'en était d'ailleurs expliqué. "Il faut être fier d'être Français, on le dit très peu, on est bien en France, on mange bien, on a un beau pays, j'ai envie que les jeunes disent aussi 'vive la République, vive la France'", avait-il confié.

Griezmann connu pour ses gimmicks décalés

Cette petite phrase était remontée jusqu'aux oreilles d'Emmanuel Macron. En 2019, lors de la remise de la Légion d'honneur aux Bleus, le président lui avait expliqué avoir été bouleversé par sa déclaration. Le numéro 7 de l'équipe de France, bien connu pour ses gimmicks décalés, s'était déjà fait remarquer pour sa reprise de la chorégraphie du rappeur Drake ou d'une danse tout droit sortie d'un jeu vidéo en ligne Fortnite. Une époque où il marquait but sur but avec les Bleus.