Coupe du monde 2022 : des milliers de Marocains tentent de prendre l'avion pour la demi-finale

Une qualification historique. L'équipe de football du Maroc a créé la surprise en éliminant le Portugal et en atteignant pour la première fois de son histoire le carré final de la Coupe du monde. Et les supporteurs marocains pourraient bien être le 12ᵉ homme du match. C'est pour eux que la Compagnie nationale du Maroc a affrété une trentaine de vol. Casablanca - Doha, un pont aérien inédit. Europe 1 s'est rendu dans le pays du Maghreb pour rencontrer ces supporters, prêts à tout pour assister au match.

Débourser 500 euros pour partir

Dès le lendemain de la victoire du Maroc en quarts de finale, Sofiane par exemple n'a pas hésité pas une seconde : il lui faut un billet pour Doha, quitte à laisser tomber la fac une semaine. "L'équipe nationale passe en premier. C'est plus important que l'université. On peut le voir qu'une seule fois dans notre vie, c'est pour ça", confie-t-il, enjoué. Pour financer une partie du voyage, cet étudiant en informatique espère revendre l'un de ses deux ordinateurs. Le billet d'avion à lui seul coûte 5.000 dirhams, soit environ 500 euros. Une somme considérable dans un pays où le salaire mensuel moyen ne dépasse pas 365 euros.

"Pour cet événement, c'est un devoir !"

De son côté, cela fait des mois qu'Hussein économise."5.000 dirhams c'est sûr que c'est beaucoup, on connaît les problèmes de la plupart des gens. Mais pour cet événement c'est un devoir ! Là où va notre équipe, on va partir", s'exclame-t-il. Plus privilégié, Khalid est architecte, il part toute la semaine avec sa femme et son fils. "Je me fiche de l'argent, de mon travail. Si je me fais virer, c'est ok. C'est important qu'on aille soutenir notre pays, notre équipe du Maroc. C'est un grand jour pour nous !"

Près de 9.000 supporters marocains devraient s'envoler aujourd'hui et demain pour assister à la demi-finale.