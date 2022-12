Coupe du monde 2022 : un pont aérien entre le Maroc et le Qatar pour acheminer les supporters

Du jamais vu. La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a décidé d'opérer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha mardi et mercredi afin d'acheminer les supporters marocains pour la demi-finale du Mondial contre la France. "Pour permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l'émotion de la demi-finale de la Coupe du monde (...), Royal Air Maroc a mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha", indique un communiqué de la RAM publié lundi.

"A une qualification historique, un dispositif historique", vante la compagnie aérienne: ce sont près de 30 vols qui seront assurés par des "avions gros porteurs" à la veille et le jour du match entre l'aéroport Mohammed V de Casablanca, la ville la plus peuplée du royaume, et Doha.

"Le 12e homme de l'équipe"

En espérant que tous les fans pourront embarquer, après quelques couacs à l'aéroport de Casablanca avant le quart de finale samedi contre le Portugal, selon des témoignages d'internautes. A Doha, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a rendu hommage à plusieurs reprises aux supporteurs marocains, "le 12e homme de l'équipe".

"La sélection doit rassembler tous les Marocains. A un moment, on était divisé. Si on a pu rassembler notre peuple autour du foot, c'est bien", a-t-il notamment déclaré.