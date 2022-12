Coupe du monde 2022 : tout un peuple derrière le Maroc pour affronter les Bleus

Match historique pour le Maroc. Première demi-finale de Coupe du monde et première fois qu'une équipe africaine va aussi loin dans cette compétition. À Casablanca, c'est désormais tout un pays qui se range derrière ceux que l'on surnomme les Lions de l'Atlas. Dans les taxis, sur les terrasses, dans la rue, impossible d'échapper à la ferveur populaire. Jusque tard dans la nuit, les cafés diffusent même en replay les rencontres du Maroc.

Fierté de tout un pays

Hamza, supporter marocain, veut croire à la victoire mercredi prochain contre les Bleus. "Il faut bien préparer tout ce qui est demi-finale et finale. Au début, on n'y croyait pas mais maintenant, on se dit vraiment qu'on peut avoir la coupe", espère-t-il. De l'espoir, Asma en a aussi à revendre. "Franchement, je me dis que la Coupe du monde peut être la nôtre, tout est possible", déclare-t-elle.

Issam, lui, ne s'attendait pas du tout à ce que le Maroc parvienne en demi-finale et encore moins face aux Bleus. Alors forcément, il se prend désormais à rêver. "Les Marocains vont bien jouer face à la France et ils vont gagner", se dit-il. Les joueurs marocains, les Lions de l'Atlas, comme on les appelle, ont acquis un véritable statut de héros nationaux. Il y a aussi cette fierté de tout un pays de faire désormais partie des plus grands, des meilleures équipes du monde.