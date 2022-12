Coupe du monde 2022 : découvrez les pays qualifiés pour les huitièmes de finale

Après deux semaines de compétition, 16 équipes ont réussi à se hisser en huitièmes de finale. L'étau se resserre, alors que la phase de poules s'achève avec quelques surprises, notamment l'élimination de l'Allemagne et de la Belgique. Dès samedi 3 décembre, les premières équipes s'affronteront pour gagner leur place en quarts de finale.

Quatre jours pour atteindre les quarts

C'est le Pays-Bas et les États-Unis qui ouvriront le bal à 16 heures, au stade Khalifa, suivis de l'Argentine et l'Australie à 20 heures au stade Ahmad Ben Ali. Dimanche, la France entre en jeu et affronte la Pologne à 16 heures au stade Al Thumama. À 20 heures, les Anglais seront face aux Sénégalais au stade al-Bayt.

Les matches continueront lundi, avec tout d'abord le Japon et la Croatie au stade al-Janoub à 16 heures. L'équipe brésilienne jouera quant à elle sa place en quarts de finale contre la Corée du Sud, à 20 heures au stade 974. Enfin, la dernière journée des huitièmes de finale verra s'affronter le Maroc et l'Espagne au stade Education City à 16 heures. Pour clôturer cette phase de la compétition, le Portugal et la Suisse joueront à 20 heures au stade Lusail.