Coupe du monde 2022 : la France affrontera la Pologne en huitièmes de finale

Il n'y aura donc pas, dans l'immédiat, de revanche entre l'Argentine et la France : les Bleus de Kylian Mbappé, champions du monde en titre et bourreaux de l'Albiceleste en 2018 (4-3), ont fini premiers du groupe D et défieront la Pologne de Robert Lewandowski dimanche en fin d'après-midi à 16 heures, un match à vivre en intégralité dans Europe 1 Sport.

La Pologne n'a plus atteint ce stade de la compétition depuis la Coupe du monde 1986. La France et la Pologne se sont affrontées à 16 reprises depuis leur première confrontation, en amical le 22 janvier 1939. Les Bleus s'étaient imposés 4-0 au Parc des princes.

Depuis 2011...

La dernière opposition remonte au 9 juin 2011, une victoire 1-0 de la France à Varsovie en amical sur un but contre-son-camp polonais. Parmi les Bleus actuellement au Qatar, seuls Hugo Lloris et Steve Mandanda étaient présents, mais seulement sur le banc des remplaçants.

Les deux nations ne se sont affrontées qu'une seule fois dans une grande compétition: le 10 juillet 1982, à Alicante, les partenaires de Marius Trésor s'étaient inclinés 3-2 lors du match pour la troisième place en Coupe du monde.

Visages connus en France

Deux Polonais de Ligue 1 participent actuellement à la Coupe du monde: l'ailier lensois Przemyslaw Frankowski et le défenseur clermontois Mateusz Wieteska, adversaires d'ailleurs lors de la dernière journée de Championnat avant le tournoi qatari (victoire 2-1 de Lens).

La Pologne compte également dans ses rangs l'attaquant de l'OM Arkadiusz Milik, prêté cette saison à la Juventus Turin, où il côtoie le milieu international français Adrien Rabiot.

Deux anciens de la L1 figurent aussi parmi le groupe retenu au Qatar: l'ex-défenseur monégasque Kamil Glik, désormais à Benevento (D2 italienne), et l'ancien milieu de Reims et du Paris SG notamment, Grzegorz Krychowiak, actuellement Al-Shabab en Arabie saoudite.