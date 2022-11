Coupe du monde 2022 : la France battue par la Tunisie (1-0) mais première, l'Australie qualifiée

La malédiction du 3e match a encore frappé ! Déjà auteurs d'un nul insipide en Russie en conclusion de la phase de groupe, les joueurs de Deschamps se seraient sûrement contentés du même résultat au Qatar, même si la défaite ne les empêche pas de conserver la tête du groupe D.

Mais l'arbitre en a voulu autrement en invalidant tout au bout du temps additionnel le but de l'égalisation inscrit par Griezmann, finalement hors-jeu. La responsabilité de cette défaite, qui stoppe brutalement une série de six victoires d'affilée en Coupe du monde, en revient grandement aux arbitrages opérés par le sélectionneur.

Reposer les titulaires

Celui-ci avait en effet choisi de ne reconduire au coup d'envoi que Varane et Tchouaméni pour reposer les autres titulaires. Mais avec neuf joueurs peu expérimentés, la France a trop manqué d'automatismes et d'équilibre pour espérer mieux.

Asphyxié par un adversaire évoluant dans une enceinte acquise à sa cause, le tenant du titre s'est montré incapable de rivaliser dans le jeu avec les Aigles de Carthage.

Au contraire, ceux-ci ont parfaitement su exploiter la présence de Disasi et Camavinga, qui ne sont pas latéraux de métier, pour insister dans les couloirs et provoquer des sueurs froides à chaque percée.

Khazri buteur

Au milieu, le quatuor aligné (Guendouzi, Veretout, Tchouaméni, Fofana) n'a lui jamais pu s'imposer, ce qui aurait permis de soulager une défense au sein de laquelle Konaté a surnagé, et aurait moins isolé la doublette offensive expérimentale constituée de Coman et Kolo Muani.

Contre toute attente, bien lancé par Fofana, l'ailier du Bayern a pourtant hérité de la première vraie occasion mais a frappé à côté. Mais après une perte de balle du même Fofana, c'est logiquement Khazri, déjà double buteur en Russie, qui a concrétisé la domination tunisienne (58) face à des Bleus bien naïfs et manquant d'agressivité.

Si les Tunisiens inscrivent du même coup leur premier but dans la compétition juste avant de la quitter, c'est en revanche le 3e déjà encaissé par les Français. Les entrées de Griezmann, Mbappé et Rabiot ont néanmoins permis de rééquilibrer les débats mais, face à la solidité tunisienne, cela s'est avéré insuffisant pour revenir au score avant ce final rocambolesque.

>> A DÉCOUVRIR AUSSI - Coupe du monde 2022 : pourquoi les derniers matches de groupe se jouent en même temps ?

Tactique payante de la Tunisie

Cette victoire de prestige récompense en revanche parfaitement les choix de Jalel Kadri qui, outre son buteur montpelliérain, avait lancé dans le grand bain une nouvelle ligne offensive et ses pistons Maaloul et Kechrida pour étirer le jeu et tenter d'arracher la qualification avec quatre points.

Ce qu'il n'avait sans doute pas prévu en revanche, c'est l'issue de l'autre match du groupe, remporté (1-0) par l'Australie contre le Danemark et qui, conjugué à la propre défaite des Tunisiens contre les Socceroos (1-0), empêche de peu les Tunisiens de se qualifier pour le premier huitième de finale de leur histoire.

De quoi nourrir la frustration des deux équipes au coup de sifflet final.