Coupe du monde 2022 : découvrez le calendrier des Bleus au Qatar

C'est un des rendez-vous les plus attendus de cette année 2022. La Coupe du monde au Qatar qui se tient du 20 novembre au 18 décembre accueillera les stars du ballon rond. Parmi les équipes les plus surveillées du Mondial : la France. Champions du monde il y a quatre ans en Russie, les Bleus tenteront de reproduire l'exploit de ramener à nouveau le trophée à la maison.

Mais avant d'y arriver, les hommes de Didier Deschamps devront remporter tous leurs matches. Pour leur premier match au Qatar, le jeudi 22 novembre, les Français affronteront l'Australie, dans le stade Al-Janoub. Quatre jours plus tard, le 26 novembre, l'équipe de France se confrontera à celle du Danemark. Enfin, pour le dernier match de groupe, la France rencontrera la Tunisie le 30 novembre prochain.

Les Bleus en finale le 18 décembre ?

Une fois ces trois premières rencontres effectuées, le calendrier des Bleus est beaucoup plus incertain puisque ce dernier dépend des performances de Kylian Mbappé et ses partenaires. Ainsi, si la France termine première de son groupe, le groupe D, elle affrontera en huitièmes de finale la deuxième équipe du groupe C (qui comprend l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne) le 4 décembre prochain. Si les Tricolores terminent deuxièmes de leur groupe, ils rencontreront alors la première équipe en tête du groupe C, le samedi 3 décembre.

Si la France remporte ce huitième, elle se dirigera alors en quart de finale. Le match aura alors lieu le dimanche 10 décembre. En cas de victoire, les Bleus joueront en demi-finale le 14 décembre, avant d'espérer se battre pour le trophée le 18 décembre. Si les joueurs de Didier Deschamps s'inclinent en demies, l'équipe de France pourra toujours s'octroyer la 3e place de la compétition. La "petite finale" se jouera alors le samedi 17 décembre, seulement quelques heures avant la finale du Mondial 2022.